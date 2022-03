Jelenleg is zajlanak a Szakma Kiváló Tanulója Verseny elődöntői, a második fordulóba több dunaújvárosi középiskolás is továbbjutott, ahol gyakorlati tudásukat bizonyíthatják. A Dunaferr technikum arról számolt be, hogy már erről a fordulóról is vannak eredményeik: a hegesztők mezőnyében Zagyva Bence, Dézsi Martin, a szerkezetlakatosok mezőnyében Varga Balázs Tibor és Sebestyén Dávid Gusztáv is bejutott az országos döntőbe. A dunaferres fiatalokat Ujj István, Dénes István és Szentandrássy Gyula oktatók készítették fel erre a rangos szakmai megmérettetésre.