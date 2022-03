A tanév, illetve a nevelési év menetrendje alapján hamarosan esedékesek a beiratkozások. Az intézmények már jó ideje készülnek erre, hiszen az iskolák sorra rendeztek és rendeznek nyílt napokat a leendő első osztályosoknak, a Dunaújvárosi Óvoda pedig nyitott napokra várta az óvodaérett gyermekeket és szüleiket.

Természetesen a szülő élhet a szabad iskolaválasztás lehetőségével, de az általános iskolai beiratkozások kapcsán a Dunaújvárosi Tankerületi Központ már elkészítette az illetékességi területén működő kötelező felvételt biztosító iskolák felvételei körzethatárait és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzeteit is (települési szinten és utcák szerint besorolva egyaránt). Ezeket a törvényben meghatározottak szerint közzé is tették a tankerület honlapján is, amelyen tájékozódhatnak a szülők. A Dunaújvárosi Tankerület illetékességi területe három járásra terjed ki, összesen 38 általános iskolára. A lista alapján városunkban mind a hét általános iskolát kijelölték kötelező felvételt biztosító intézményként (ebből kettő egyházi fenntartású, de területenként van elsődlegesebb intézmény).