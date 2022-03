Mint lapunk hasábjairól már értesülhettek róla, a József Attila Könyvtár földszinti gyermekbirodalmának meseszobájában freskó készült. Az aranytollú madár, táltos paripa, tökhintó, a mézeskalács házikó felé tartó Jancsi és Juliska, juhász és királyfi, seprűjén száguldó boszorkány, terül-terülj asztalka, várak, kismalac és a farkasok, csodatevő aranyhal és a szegény ember, az Óperenciás tenger, üveghegyek. Mind-mind láthatóak a gyerekkönyvtár falán, a gyermeki fantáziával végtelenített funkciójú vár mögött.

Boldizsár Ildikó egyik előadásában a mesék teremtő erejéről és a mesetérkép használatáról beszélt. Ekkor fogalmazódott meg a gyerekkönytár munkatársaiban, hogy miért is ne próbálnának helyben elkészíteni egy saját térképet meseország birodalmairól, hiszen a mese a gyerekek igazi nyelve. Elképzelésünket támogatta Tóth Éva intézményvezető is. Így rövidesen megtalálták Sarokné Varga Annát, aki a mesefreskó alkotója lett. Nem mellesleg maga is kétgyermekes anyuka, aki jelenleg a Gárdonyi iskolában tölti tanári gyakorlatát. Miután megtervezték a népmesei helyszíneket, és kiválasztották a festett mesevilág szereplőit, Anna már dolgozni is kezdett, és most a mű elkészülését szeretnék megünnepelni a gyerekekkel.

Részletgazdag és humoros freskó készült a könyvtár falára Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Március 4-én délután egy mesés-játékos foglalkozásra, az Égigérő Mesefal hivatalos átadójára várják a meseszerető gyerekeket és gyermeklelkű felnőtteket. Az ünnepélyes átadó után az érdeklődők személyesen találkozhatnak és kérdezhetnek az alkotótól. Majd élőszavas mesejáték és kézbe vehető saját mesetérkép segítségével játszhatnak a gyerekek. Ezért a programot 3 éves kortól ajánlják elsősorban a szervezők. Az ünnepélyes megnyitó közös énekszóval fog befejeződni a könyvtárosok tervei alapján.