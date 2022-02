A tervezési szakaszban lévő V0-s teherforgalmat bonyolító vasútvonal reálisan Szolnok, Kecskemét, Dunaújváros és Székesfehérvár érintésével kerülheti el a fővárost – mondta az Info­start kérdésére Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója.

„Majdnem minden második tehervonat érinti Budapestet, miközben célállomásként csupán 15–20 százaléka való ide. Látván, hogy mi zajlik a közlekedésben, a dekarbonizációra gondolok, komoly fejlődésben lesz a vasúti áruforgalom, emiatt fontos megvizsgálni, hogyan lehet zavartalanabbá tenni a budapesti vasúti közlekedést, a Budapestet nem célzó vasúti viszonylatot elterelni” – ecsetelte a vasúti vezető.

Hamarosan megtudhatjuk, hogy a fővárost tehermentesítő V0 vasútvonal térségünk mely részén lépi át a Duna vonalát Fotó: MW-archív

A nyomvonal-kijelölésről elmondta még, fontos lesz, hogy az új vasútvonal be tudja gyűjteni az ország bármely részéből származó árut is, de akár Záhonyt (Ukrajna iránya) és Romániát is be lehet kapcsolni.

Hatásairól szólva még hozzátette, hogy a jelenlegi teherforgalom a V0-s elindulásával a felére csökkenhet Budapesten úgy, hogy egyébként az ország vasúti teherszállítása nőhet, és még a hatalmas kiterjedésű Ferencvárosi pályaudvart is ki lehet váltani majd, így ingatlanfejlesztési övezetek szabadulhatnak fel.

A projekt a megvalósíthatósági tanulmány fázisában van, illetve zajlanak a környezetterhelési hatásvizsgálatok, nyomvonalról ideális esetben február végén dönthet a az Innovációs és Technológiai Minisztérium, másfél-két év múlva lesz környezetvédelmi engedélye, 2025-ben írhatják ki a közbeszerzést, 2026-ban kezdődhet a kivitelezés és 2030-ra megvalósulhat a beruházás.

Mint ismeretes, a legutóbbi orosz–magyar kormányfői találkozón maga Putyin elnök jelentette be, hogy az oroszok 2 milliárd dollárral szállnak be a projektbe.

Egy hónapja dunaújvárosi látogatása során Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lapunknak adott interjújában kitért a témára: „Egyértelmű, hogy a V0 vasútvonalat meg kell építeni, mivel a Budapesten keresztül történő vasúti teherfuvarozás egy nagy versenyhátrány számunkra, hiszen jelentősen lelassítja a kelet–nyugat irányú vasúti teherforgalmat. Mi versenybe szálltunk azért, hogy a Kínából Európába szállított áruk egy jelentős része rajtunk menjen keresztül, ami két útvonalon történhet meg: délről és keletről. Délről a görögországi kikötőkbe behajózott áruk Görögország, Észak-Macedónia és Szerbia érintésével érkeznek Magyarországra, majd tőlünk szállítják tovább nyugatra. Komoly beruházásokat hajtunk végre az ország keleti felében is (Fényeslitke – a szerk.): az oroszokkal vegyesvállalatot hoztunk létre annak érdekében, hogy a keletről nyugati irányba szárazföldön szállított áruk is a lehető legnagyobb mértékben Magyarországon jöjjenek keresztül. Mindehhez arra is szükség van, hogy Budapestet ettől a teherforgalomtól és környezeti terheléstől mentesítsük, amire a V0 vasútvonal megoldást nyújt. Arról, hogy ez milyen nyomvonalon menjen pontosan, még szakmai egyeztetések zajlanak…”

A lehetséges nyomvonal kialakítása érdekében hatástanulmányt kell készíteni. A MÁV elnök-vezérigazgatója fenti nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy közel a megoldás.

A V0 vasútvonal – a nyilatkozatokból úgy tűnik, hogy - Dunaújváros térségében lépi majd át a Duna vonalát. Hogy ideális esetben hol lehetne a nyomvonala a V0-ás vasútnak, azt korábban a Jövő Új Városáért Egyesület (JÚVE) elnöke, Bükki Miklós mondta el lapunknak. Egyesületük a Szolnok – Kecskemét – Dunaújváros – Székesfehérvár – Győr irányultság megvalósítását támogatja. Az elnök kifejtette, hogy miért is épülhetne az M8 és a V0 egy nyomvonalon Dunaújváros – Kecskemét közt. E szerint egy Duna-híd kellene a meglévő mellé (nem kettő, mintha ez az északabbra lévő ráckevei Duna-ágnál valósulna meg). A nemzeti parkot is csak egyszer kellene bolygatni egy régészeti feltárással az érintett vonalon. Ugyanakkor a Budapesttől távolabbi területek kevésbé sűrűn lakottak. Az infrastruktúra (főleg a villamos áram) az M8 autópálya miatt egyébként is rendelkezésre fog állni. A Záhony – Dunaújváros ipari tengely, illetve a nyugatról érkező vasúti forgalom is ezt a nyomvonalat indokolná. Dunaújvárosnak a részben rendelkezésre álló és fejleszthető kikötői infrastruktúrája miatt is kapcsolódni kellene a V0 és M8 nyomvonalához. Így létrejöhet egy igazán jelentős vízi, vasúti és autópálya-kapcsolat.

A logisztikai fejlesztéssel és azok vonzataival Dunaújváros és térsége gazdasági potenciálja és adóereje tovább erősödne.