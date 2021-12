Az alapítvány a céljai között határozta még meg a mentési és betegszállítási tevékenység végzését és támogatását, ezzel kapcsolatos korszerű egészségügyi műszerek, eszközök beszerzését, informatikai, technikai és hírközlő rendszer fejlesztését, a képzett kereső kutyák ellátásával, tartásával és képzésével járó költségek finanszírozását és a kutató- és vízimentő tevékenységben részt vevő önkéntesek és dolgozók képzésének szervezését. Az alapítvány felnőttképzési oktatóhelyként is kíván működni szakirányú és laikus képzésben is. Az alapítvány támogatni kívánja a tevékenységben részt vevő önkéntesek és dolgozók szabadidős programjait is.

Az alapítvány alakuló ülésének résztvevői

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap