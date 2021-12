Videós pályázatot indított az ST Solar Kft. Magyarország bölcsödéi és óvodái részére „Naplopók a Globális felmelegedés ellen” címmel azért, hogy elősegítse a megújuló energiák játékos megismertetését és elősegítse a globális felmelegedés elleni tartós tevékenységre nevelést. A pályázatban három intézmény vett részt; Jászszentandrásról a Gyermekvilág Óvoda, Szentendréről a Hold utcai Tagóvoda és környékünkről a Kisapostagi Mosolykert Óvoda. A kisapostagi lakosság mozgósította az ismerősi körét, hogy egy lájkkal szavazzanak a videóra, de terjedt a híre Dunaújvárosban is, sőt még a Fejér megyében is. A duol.hu és testvéroldalunk a feol.hu is segített a népszerűsítésben, lokális ügyek iránt elkötelezett médiaként. A tét pedig nem volt kicsi, hiszen a pályázat győztese 5 Kwp méretű napelemes rendszert nyerhetett engedélyeztetéssel és kivitelezéssel. Ez nagyságrendileg kétmillió forintos költséget jelent és 200-250 ezer ft/év fogyasztást fedez. A pályázat kiírója gondolt a későbbi fejlesztésre is, hiszen az inverter mérete az intézmény fogyasztásához fog igazodni, így bővíthető lesz a rendszer.