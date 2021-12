Erről tartott sajtótájékoztatót szerdán délelőtt Pintér Tamás polgármester. A tájékoztató helyszíne az erdei tornapályánál volt, itt dolgoztak akkor éppen a szakemberek a lámpatestek cseréjén. A polgármester arról szólt, szerintük elhibázott volt a 2015-ös közvilágítási beruházás, és fontos ígéretük volt, hogy ki fogják majd cserélni a lámpatesteket a nagyobb fényerősség érdekében. Mint mondta, nem felejtették el ezt az ígéretet, de a pályázatnak ötéves fenntartási kötelezettsége volt, és idén márciusban kapták meg a projektzáró dokumentumokat, jegyzőkönyveket, amelyek ahhoz kellettek, hogy az új munkákra pályázatot írhassanak ki. Azt is mondta, hogy a szakemberek már dolgoznak a lámpatestek cseréjén, és a hónap végéig el is készülnek vele. Az előző projekt során indukciós lámpákat helyeztek ki, most LED-lámpák biztosítják majd a fényt az érintett területeken. Pintér Tamás azt mondta, ezzel a cserével 40 százalékkal nagyobb lesz a fény, mint ami eddig tapasztalható volt. Azt is hozzátette, hogy jövőre tovább folytatják a lámpák cseréjét, az erre a célra elkülönített 100 millió forintos keretösszegig. Kérdésünkre elmondta, nem szükséges a 2015-ös projekt által érintett területek mindegyikén a csere. Akkor egyébként 1800 darab lámpatestet újítottak a pályázat keretében.

Szerdán a Dózsa György úton dolgoztak a szakemberek