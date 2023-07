A közgyűlésen a 15 képviselőből 10-en megjelentek, így a grémium határozatképes volt. A polgármester – igaz a közgyűlés végén – felhívta a figyelmet arra is, hogy a földgáz közbeszerzés lezárása érdekében a közgyűlésnek legkésőbb augusztus 25-ig újabb rendkívüli nyílt ülést kell tartania.

Földgáz beszerzés újra töltve

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és fogyasztási helyek földgáz energia adásvételi szerződése 2023. október 1-én lejár. A 2023-2024. gázévre, azaz 2023. október 1. és 2024. október 1. közötti időszakra vonatkozó földgáz energia beszerzési becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges az új adásvételi szerződés megkötéséhez.

A közgyűlés Dunaújváros önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok és fogyasztási helyek 2023 – 2024. gázévre vonatkozó földgáz energia tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t (DVG) bízta meg bruttó 10 160 000 forint megbízási díj fejében. A feladatok elvégzésére szánt összeget az önkormányzat a működési tartalékok cím alatti általános elnevezési sorról a dologi kiadások sorára történő átcsoportosítással biztosítja.

A közgyűlés – többi között - hozzájárult ahhoz is, hogy a „Földgáz energia beszerzése Dunaújváros MJV Önkormányzata és az INNOPARK Nonprofit Kft. részére 2023, 2024 energia évre” tárgyú közbeszerzési eljárás az INNOPARK-kal közös közbeszerzési eljárásként kerüljön lefolytatásra. A rendelkezésre álló dokumentum szerint az igényelt földgáz energiát „Fix áras beszerzési módszertan” szerint kívánja beszerezni az önkormányzat. A részletekre a következő rendkívüli közgyűlés kapcsán visszatérünk. (Elérhető információk szerint ez a legdrágább szerződéses konstrukció és adott esetben egy rosszul időzített vásárlás esetén – a drágább áron való szerződéskötéssel – vesztesége keletkezik a fogyasztónak, jelen esetben az önkormányzatnak. Reméljük nem így lesz! - a szerk.)

Nem lesz új szálloda

A közgyűlés egyhangúlag döntött arról, hogy lemondanak az „Aquantis Látogatóközpont kialakítása” szálloda projektben felhasználható TOP-os pályázat által biztosított mintegy 900 millió forintos támogatási összegről, ezzel nagy valószínűséggel nem lesz új szállodája városunknak.

A sportcsarnok felújításáról

Amit korábban megírtuk már, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (DKKA) a Magyar Kézilabda Szövetséggel (MKSZ) együttműködve 300 millió forint támogatást nyert a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja pályázatán a – Dunaújváros MJV önkormányzata tulajdonában lévő - Dunaújvárosi Sportcsarnok (kézilabda csarnok) részbeni felújítására, ami a nyílászárók cseréjéből, a tető és a homlokzat felújításából áll. Ehhez azonban szükség volt a közgyűlés hozzájárulására, amit korábban meg is tettek, hiszen ők a tulajdonosai az ingatlannak. Szükség volt azonban – az MKKSZ kérésére – arra is, hogy az önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy a DKKA az önkormányzat nevében nyújtotta be a pályázatát. Ezt a közgyűlés 4. napirendi pontjaként – határozatba foglalva - megtörtént.

Biztosítás, ami biztos

A napirend rövid tartalma szerint az önkormányzat közgyűlése döntött arról, hogy az önkormányzati vagyon- és felelősség biztosítási szerződés megújítását a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. bevonásával közbeszerzési eljárás lefolytatásával kívánja lebonyolítani. A Hungarikum Alkusz Biztosító Zrt. felé a közbeszerzést lebonyolító Univerzál Beszerző Kft. azonban korábban jelezte, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatába nem tudják beilleszteni az ő lebonyolításukat (Jó kérdés, hogy akkor miért őket bízták meg. – a szerk.), ezért készítettek egy eseti közbeszerzési szabályzatot, amely dokumentum – többi között – szükséges magához a közbeszerzési eljárás lebonyolításához. A közgyűlés tehát együtt döntött a szerződések jóváhagyásáról, az eseti közbeszerzési szabályzat és a lebonyolítási ütemterv elfogadásáról is.

Államkincstári felszólítás hiánypótlásra

Egymást követő napirendi pontokként tárgyalta közgyűlés azokat a dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatban a Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel Dunaújváros MJV Önkormányzatát. A hiánypótlások az előterjesztés szerint a korábbi közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésével és az alapító okiratok módosításával teljesíthetők voltak, amelyeket a közgyűlés határozatokba foglalva egyhangúlag el is fogadott. Az érintett intézmények a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézménye, az Útkeresés Segítő Szolgálat Intézménye, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a Dunaújvárosi Óvoda voltak.

A gyorsan, mintegy 20 perc alatt „lepörgetett” rendkívüli közgyűlést követően a fentebb leírtak szerint – a polgármester szavai szerint - egy hónapon belül újabbat kell összehívni.