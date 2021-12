A szóban forgó ingatlanfejlesztések kiterjednek a Rákóczi utca járdájának folytatására, amely majd egészen a 6-os főútig fog tartani, illetve a kihelyezett új buszfordulónak is lesz helye az újonnan megvásárolt területek egyikén. Ez azt jelenti pontosan, hogy a Kulcsra közlekedő buszok végállomása nem a falu egészségházánál lesz, hanem a sportpálya melletti területen. Ugyan itt parkolókat is terveznek kialakítani. Ugyanis azoknak a helyi lakosoknak, akik a főúton lévő buszmegállót használva utaznak munkába a távolságibusz-közlekedést használva például Budapestre, eddig nehézséget okozott a faluhatárban leparkolni biztonságosan a gépjárműveikkel, kerékpárjaikkal. De a fejlesztést követően ezeket a régóta tervezett parkolókat is sikerül majd megvalósítania az önkormányzatnak.