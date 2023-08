Amint arról korábban beszámoltunk, a Gárdonyi Rendőrkapitányság többrendbeli lopás vétség miatt 2022 novemberében őrizetbe vett egy férfit, aki Ercsiben éppen épülő, felújítás alatt álló, vagy lakatlan ingatlanokba és melléképületekbe hatolt be, ahonnan fűnyírót, kábeleket, vezetékeket, kisgépeket, szerszámokat lopott. A rendőrség kezdeményezésére a tolvajt a bíróság letartóztatta, írja a police.hu.

Fotók: police.hu

A nyomozás során a gárdonyi rendőrök birtokába jutott információk alapján a férfit további bűncselekmények elkövetésével is összefüggésbe hozták. A megalapozott gyanú szerint Sz. M. 2022 októberében Deák Ferenc és Lavotta utcai házaknál is járt hívatlanul, és vitt magával mindent, amit tudott, pár hónappal korábban pedig egy ercsi telephelyről egyéb eszközökön túl üzemanyaggal teli műanyag kannát is ellopott.

Fotó: Sebestyén Mária

A nyomozók a négyrendbeli lopás vétség és kétrendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott ügyben szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban továbbították az illetékes ügyészségnek.