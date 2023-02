Rögtönzött közvélemény-kutatásunk az árusok között azt az eredményt hozta, hogy a hideg nem kedvez a piaci életnek egyik oldalon sem. Általános vélemény volt, hogy a gazdák még csak-csak bírnák a hideget, de az áruk, elsősorban a zöldségek és a gyümölcsök kevésbé. (De a savanyúságoknak, a húsáruknak sem tesznek jót a mínuszok. Az egyik stand bérlője mínusz kilenc fokot mért reggel.)

Ezért nem véletlen, hogy piaci sétánk után arra a következtetésre jutottunk, hogy hüvelyesekből, száraz élelmiszerekből bőven találunk a kínálati oldalon. Mert nézzük csak! Szárazbabból általában egy kilogrammért 1500-1800 forintot kell fizetnünk, de a vesebabnak, vagy a salátababnak fél kilója 1500-1600 forint. Lencséből is széles és egyben színes a kínálat, hiszen a sárgától a feketéig mindenfélét kaphatunk, a fél kilós zacskósok 800 forint körül mozognak. A hajdinából is válogathatunk, a kínálat itt is bőséges.

Ezúttal az utóbbinak szánunk néhány sort, hiszen jóval ismeretlenebb, mint a bab- vagy a lencsefajták. A hajdinánál először is tisztázni kell, miről is van szó? Botanikailag a keserűfűfélék családjába tartozik, a hétköznapi életben mégis a gabonafélékhez sorolják, mert lisztes magját a búzához hasonlóan fogyasztják. Ezzel együtt pedig utóbbinak remek alternatívája, hiszen gluténérzékenyek is bátran ehetik. A hajdina erőteljes méregtelenítője a vastagbélnek, fontos szerepe van az érfal rugalmasságának megőrzésében, kötőszövetek táplálásánál. A hajdina gazdag C-, E- és B-vitaminokban is. A hajdina számos tápanyagot tartalmaz, például kiváló minőségű fehérjéket. Ebből kifolyólag remek húspótló, így a vegetáriánusok és a vegánok is fogyaszthatják. Hajdinából a palacsintától kezdve a salátákon át az egytálételekig számos ételt lehet készíteni.

Végül lássunk egy hajdinareceptet, jelesül a hajdinafasírtot.

Hozzávalók: 3 dl hajdina, 1 fej közepes hagyma, 1 db piros, húsos paprika, 1 szál sárgarépa, só, bors, petrezselyem, 2 db tojás.

Elkészítés: A hajdinát kevés olajon kicsit pirítjuk, és felöntjük 3-szoros mennyiségű felforralt vízzel. Lassú tűzön megfőzzük, majd hagyjuk kihűlni. Belereszeljük a répát, hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, paprikát és petrezselyemzöldet. Sózzuk, borsozzuk, összekeverjük a tojássárgájával. Pogácsákat formázunk, és sütőpapírral bélelt tepsiben 200 fokon sütjük. A pogácsák tetejét is megkenhetjük tojással, szép fényesre sül.