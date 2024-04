Most hogy egy félország azon töri a fejét, hogy Krausz Gábor, hogyan és miként fogja a karjáról eltüntetni az exe tetovált képét, felvetődik, hogy bizony nem egy-két ember van, aki megbánta már azt, amit örök érvényűnek gondolva magára varratott. És megpróbálja most már eltávolíttatni a testéről is, nem csak az életéből. Nem ő van ezzel így egyedül. Ennek apropóján kerestük meg Szabó-Keresztes Kamillát, a Fittderma Bőrgyógyászati Centrum lézerspecialistáját, akinek szakmája – többi között – a tetoválás eltávolítása is:

– El lehet tökéletesen távolítani a tetoválásokat. Az egyetlen feltétel az, hogy a páciens előtte és utána betartsa a javaslatokat. Ilyenek például, hogy ne menjen szoláriumba, és ne végezzen mélyhámlasztást sem a kezelés előtt. Valamint, hogyha beletetováltak szemölcsébe, anyajegyébe és az nem látható, mert ilyen is van, azt mindenképpen előtte jelezni kell, mert ez esetben különösen oda kell figyelni arra területre.

Nagyon macerás az eltávolítás művelete?

– Nem, koránt sem. Egyedül a fehér szín eltávolítása kétséges, hiszen a lézertechnológia célzottan a bőrben elhelyezkedő színanyagokat roncsolja, minél sötétebb a pigment és világosabb a bőr annál jobban nyelődik a lézer. A tetoválás fokozatosan egyre világosabbá válik, majd eltűnik.

Mennyi időnkbe telik?

– Ez sok mindentől függ. A többi között a tetovált rétegek mélységétől, számától, a festék minőségétől, a tetoválási technikától és persze a bőr minőségétől is. Ha egy jó tetoválótól jövünk, aki tudja milyen mélyre kell, milyen festékkel dolgozni, akkor hat alkalom után lehet nem is találkozunk többet. A több rétegű tetoválás, az elfedések vagy ami heges is, az több speciális kezelést is igényel.

Fáj ez?

– Aki a tetoválást kibírta, az ezt is kibírja. Senki nem állt úgy fel még a székemből, hogy nem akarja folytatni a kezelést. De igény szerint dr. Harsányi Emese bőrgyógyász doktornő a nagyobb területeknél illetve, ha nagyon heges, érzékeny területen lévő a bőr, akkor érzéstelenítő injekcióval is segíti azt, hogy komfortosabb legyen a kezelés. De általában egy érzéstelenítő krém elegendő.

Miket szoktak eltávolítani?

– Hát igen, amiről a beszélgetések elején szó volt. Így a volt szerelmek neve, régi nonfiguratív, szétkenődött, pacává vált, igénytelen tetoválások, esetleg megunt tönkrement, rosszul sikerült sminktetoválások azok, amikkel felkeresnek bennünket.

Drága egy ilyen eljárás?

– Nem, ahhoz képest , hogy az ember nálunk visszakapja hegmentesen a saját bőrét. Lehet olcsóbb helyre menni, de végül mindenki nálunk köt ki, hogy rendbe hozzuk a hegesre lézerezett bőrüket.

Akkor ezek szerint az eltüntetés hegmentes?

– Igen, ha betartja a páciens az utóápolást és mellettünk ő is foglalkozik a bőrével. Beavatkozás után hűtenie kell a területet, az első két napban égésként kezelnie, és vigyáznia kell rá, kicsit kötözni és nem mehet poros helyre sem. Később pedig speciális krémmel kenegetni naponta kétszer. Ha megfelelően ápolja, akkor nem lesz semmilyen maradandó sérülése. Sőt visszakaphatja rossz emlékű tetoválások nélkül az eredeti bőrét.