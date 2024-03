Az év egyik leggyönyörűbb időszaka, amikor megjelennek a színek a természetben, egyre több bokor, fa mutatja meg báli öltözetét a szerencsére egyre gyakoribb szikrázó napsütésben. De nem csak a látvány dúsul fel ebben a dekádban, a hangorgia előkészületei is megkezdődnek. Reggelente már nem csak a varjak károgása karcolja a fülünket, az énekesmadarak is simogató dallal ápolják a hallójáratokat. De ők még csak ritkán mutatják meg magukat, a legtöbbször be kell érnünk a hallottakkal. Ők a növényekkel együtt már ünneplik a tavaszt, bizakodnak egy újabb, termékeny esztendőben. Ahhoz még a májusi fagyokat is túl kell élni, de meg tudják élni a pillanatot. Ahogy nekünk is kellene.