A magyarok hétfői sikerének – büntetőkkel múlták felül a címvédő és friss Európa-bajnok hollandokat – már csak azért is óriási jelentősége volt, mert a negyeddöntők utolsó meccsén a szintén még olimpiai kvóta nélküli olaszok kikaptak a görögöktől. Így vereség esetén velük kezdtük volna az 5-8. helyért a rájátszást, és a szintén kvóta nélküli Kanada is itt folytatja. Szerencsére ezen már nem kell idegeskedni, mi a világbajnoki éremért folytatjuk a küzdelmeket, az olimpiai részvétel már zsebben van.

Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

A parádés diadalból a három DFVE játékos és Mihók Attila mester – aki Cseh Sándorral vezeti a csapatot – mellett Kardos Krisztina kapusedzőként vette ki a részét.Azért arra is felhívnánk a figyelmet, a válogatottból nem egy játékos szerepelt éveken keresztül nálunk, s került be innen a nemzeti csapatba, miután lehetőséget és kiváló szakmai munkát kapott.

Gurisatti Gréta saját nevelésű pólósa a dunaújvárosi klubnak, aki most a Fradiban játszik. Legnagyobb szurkolója értelemszerűen a családja, szülei szokás szerint a szomszédok hallását és a tv épségét is veszélyeztetve kiabálták végig a hétfői mérkőzést.

– Ez valami elképesztő volt, ne is mondja, szerintem a vérnyomásmérő kiakadt volna, ha rám teszik.

Néha el is sötétült a kép előttem, úgy üvöltöttem. Aztán, amikor a végén Alda kivédte az utolsó büntetőt, örömünkben egymás nyakába borulva sírtunk a feleségemmel.

– elevenítette fel a megható pillanatokat Gurisatti Gyula.

Gurisatti Gyula

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mások is megkönnyezték

– Aztán sorra érkezetek a telefonok ismerősöktől, barátoktól, akik szintén megkönnyezték ezt a nagy sikert, illetve a csapat, amely nagyon egyben van, megalkuvást nem tűrő a győzni akarása. A kohézió megteremtése fontos volt, de ebben Mihók Attila nagyon jó, sok közös programot szerveztek a lányoknak.

Egyébként itt jegyezném meg, nagyon szívesen írnék minden olyan csoportba, ahol az edzőket szidták az Eb után, de három hét alatt nem lehetett összerakni a csapatot.

– tette hozzá Gurisatti Gyula, aki még kedden délelőtt is úgy ment haza, hogy az ajtóba lépve azt kiabálta, megvan a kvóta!

Gréta édesapja nevetve mondta, még hétfőn este kétszer ismét megnézték a meccset, mert így legalább egyben is látta, nyugodtan.

Én tudom a legjobban, micsoda elképesztő munka van ebben a győzelemben, az ide vezető úton a játékosok és a szakmai stáb részéről.

- Mi igyekszünk minden mérkőzésre eljutni, azonban ha most Katarban akarnánk szurkolni, akkor azt hiszem el kellett volna adni a házunkat – jegyezte meg.

S, hogy mit vár a szerdai elődöntőben? – Gréta győzelemre született! Nagyon pozitív személyiség, aki a hátán tudja vinni a csapatot. Szóval, most már felszabadultan játszhatnak, szerintem ha megismétlik a hétfői játékot, a görögöket is legyőzik – közölte.

Rácaáfoltak a sok károgóra

A DFVE élén Mihók Attilát váltó Vad Lajos véleményére is kíváncsiak voltunk.

– Idő kellett, amíg összeáll a csapat, nem lehetett egyik pillanatról a másikra az elvárt eredményt hozni az Eb-n.

Ez most látványosan be is bizonyosodott, rácáfolva a sok károgóra, óriási győzelem volt a hétfői. Aki magyar, az örül annak, hogy ott leszünk az olimpián, de nekem meggyőződésem, hogy a világbajnoki döntőben is.

- Igaz, nagyon közel van egymáshoz az élmezőny, de jelenleg mindenki verhető, még az amerikaiak is. Mivel rólunk lekerült az olimpiai kvóta megszerzésének hatalmas terhe, így magabiztosan és a hétfői siker mentális erejéből is táplálkozva játszhatnak a lányok – mondta és kiemelte, szerinte is védekezésben óriásit sikerült előrelépni. Míg az Eb-n tizenakárhány gólokat kaptunk, most a hollandoktól is csak nyolcat.

Vad Lajos

Fotó: Laczkó Izabella

Vad Lajos természetesen nézi a saját játékosai teljesítményét, de elsősorban az egységet, a csapatot kell figyelni és abba mindenkinek beleilleszkednie.

– A hollandok ellen Zsuzsi (Mahieu, a szerk.) centerben nagyon komoly munkát végzett. Garda extrát játszik és morálisan nagyon jó volt, főleg neki, hogy egy óriási bombával kezdte a meccset, a végén meg volt egy elképesztő szerelése. Horváth Brigitta is maximálisan megtette, amit kellett.

Úgy gondolom, a három dunaújvárosi játékos nagyon komoly szintet képvisel a válogatotton belül. Ez pedig nekünk, a klubnak is nagy büszkeség.

- Hosszú évek óta a magyar női vízilabda zászlóshajója Dunaújváros, s örömteli, hogy most is vannak olyan tehetséges fiataljaink, akik pár éven belül a válogatottban meghatározó játékosok lesznek.