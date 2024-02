A mieink mérkőzése előtt is történtek fontos dolgok, ugyanis a szintén még kvóta nélküli Kanada a spanyolokkal játszott. Miután utóbbiak 12–9-es sikert arattak, így eldőlt: a magyar csapat győzelmével ötkarikás kvótát is szerezhet, miután a két kiadó helyre az utánunk következett görög–olasz-meccsről már csak utóbbiak voltak érdekeltek.

Mindenben több kell, mint az ausztrálok ellen, de próbálunk a megbeszéltek szerint játszani. Az biztos, hogy higgadtan kell elkezdeni a meccset, és megpróbálni rájuk erőltetni az akaratunkat.

Az egy-egyekbe ott kell lennünk, megakadályozni a lefordulásokat, odaérni a lövőikre és a centert hatástalanítani – mondta Mihók Attila társ szövetségi kapitány a meccs előtt. A keretben a DFVE mindhárom játékosa, Garda, Mahieu és Horváth is helyet kapott.

Magyarország – Hollandia 13–12 (1–1, 3–1, 1–2, 3–4, 5–4) büntetőkkel

Magyarország: Magyari – Vályi, Rybanska 1, Garda 2, Guriatti 2, Leimeter, Keszthelyi 4. Csere: Neszmély (kapus), Horváth, Máté 1, Mahieu, Szilágyi 2, Parkes 1. Szövetségi kapitány: Mihók Attila, Cseh Sándor.

Garda óriási bombája nyitotta a meccset, ami után akár 3–0-ra is vezethettünk volna zseniális védekezések után, de a hollandoknál a dunaújvárosiak korábbi kapusa, Aarts bravúrok sorával jelentkezett, aztán csapata egyenlíteni tudott. A másodikban a védekezéssel továbbra sem volt gond, a hollandok két kaput eltaláló lövésnél tartottak, mi nyolcnál – ezért is volt bosszantó az 1–1 –, de Aarstnak továbbra nem sikerült betalálni.

Aztán Gurisatti egy óriási, felső sarkos bombával megtörte a jeget, az esetlegesen ott lakó pókokat jobb létre szenderítve. A védekezés továbbra is extra volt, Magyari óriásiakat védett, s Szilágyi is elképesztő nagy gólt ragasztott.

A hollandok előnyből aztán felzárkóztak, zárszónak pedig jött Keszthelyi, 4–2.

Keszthelyi Rita a parádésan teljesítő csapat vezére volt, óriásit játszottak a lányok

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A fordulás után folytatódott az elképesztő csata, mindkét hálóőr remekelt, aztán a hollandok tudták megtörni a gólcsendet, 4–3. Mahieu kibrusztolt egy előnyt, Garda löketét Aarts hatalmas bravúrral és a kapufa segítségével védte. Magyari sem akart lemaradni mögötte, de a hollandok sorban kapták az ítéleteket, egy ötméteressel Rogge egyenlített. Végül Szilágyi fórból megint visszavezette a vezetést.

A záró etap első gólja Keszthelyi órási bombája volt, Magyari pedig a legjobbkor jelentkezett újabb bravúrral. Aztán jött megint kiállítás, van der Sloot labdáját kapufára tolta Magyari, de a labda a gólvonal mögé pattant, 6–5. Elvesztettük a labdát, de Aartssal egy ötméterest „csináltattunk”, amit Keszthelyi bevágott, 7–5. Nem adták fel a hollandok, Horváth végleg kiállt, majd jött még egy büntetés, amiből gólt kaptunk. Szilágyi is kipontozódott, Garda embertelen nagyot blokkolt, és Gurisatti valami elképesztő gólt ragasztott a léc alá, három és fél perccel a vége előtt, 8–6. Utána ő is kiszállt a meccsből, az előnyt behúzták a hollandok. Két fórral sem tudtunk élni, aztán egy perccel a vége előtt Leimetert is elveszítettük. A hollandok aztán nyolc másodperccel a lefújás előtt betaláltak, jöhettek a büntetők. Ebben pedig egy magyar sem hibázott, ellenben

Magyari megfogta az utolsó holland lövést, ami olimpiai részvételt és elődöntőt ért.

És Magyari kivédte!

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Itt megnézheti az ötméteres párbajt.

Mihók Attila: frenetikus boldogságot érzek

A szövetségi kapitány és a játékosok is nehezen találták a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt.

- Frenetikus boldogságot érzek.

Messziről indultunk, ez egy álom, nagyon boldogok vagyunk

– kezdte értékelését az M4 Sportnak Mihók Attila, aki szerint a védekezés feljavulása volt a siker kulcsa. - Jobban mentek a visszazárásaink, blokkoltunk, védtünk, kivettük a centereket, ezt szerettük volna, de hát a világbajnokot hogyan máshogy lehetne megverni?

Keszthelyi: nálunk mindenki tűzön-vízen át ment a másikért

A csapatkapitány Keszthelyi Rita azt emelte ki, hogy a játékosok az elmúlt napokban azt sulykolták magukba, hogy képesek legyőzni Holandiát és bármi is történik a mérkőzésen, senkinek nem férkőzhet a fejébe a legkisebb kétség sem.

Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya és Horváth Brigitta

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Egy percre sem vesztettük el a hitünket, miközben ők nem tudtak úgy örülni egy blokknak vagy egy védésnek, nálunk mindenki tűzön-vízen át ment a másikért.

A kétgólos Gurisatti Gréta úgy vélekedett, a magyar csapat jobban megérdemelte a győzelmet.