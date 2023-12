Számtalan felmérés készült már arról – minden évben, így idén is –, mennyit költenek az emberek karácsonyra, hol és kinek és főleg mit vásárolnak.

Egyre kevesebben hagyják az utolsó pillanatokra az ajándékok beszerzését, és a klasszikus ajándéktételek mellett a kisállat még mindig az egyik legnépszerűbb meglepetés – derült ki az egyik leglátogatottabb hazai webáruház közel 15 ezer fős ünnepi felméréséből. A kutatásból arra is választ kaptunk, hogy a megkérdezettek leginkább 5 és 20 ezer forint között vásárolnak személyenként, és az is kiderült, hogy már nem a hitel a legnépszerűbb megoldás az ünnepi költés fedezésére.

Nem árt kikérni a szülők tanácsát

– Két unokám van, egy kisfiú és egy kislány, mindketten már kiskamaszok. A szüleiktől kérdeztem meg, mit vegyek nekik. Az volt a kikötésük, hogy ruhaneműt ne, inkább valamilyen társasjátékot – mondta Takács Józsefné, szekszárdi olvasónk. Húszezer forintot szántam az unokáimra, remélem, beleférek a keretbe. A felnőttek nem kapnak ajándékot, nálunk ez már bevett szokás, viszont szenteste nálam lesz az ünnepi vacsora, de a két menyem hozza a süteményt, a tortát és az egybesült húst.

A felmérésben résztvevő válaszadóknak több mint a fele (52,1 százaléka) már az őszi hónapokban, közel 44 százalékuk pedig december első két hetében tudja le az egyik legnagyobb energiát felemésztő feladatot. A halogatók táborát mindössze 3 százalék képviseli, ők azok, akik az utolsó pillanatokra hagyják vásárlást.

Kevesebben vásárolnak hitelből

A megvásárolt ajándékok mennyisége tekintetében a mérleg nyelve egyértelműen a halmozók felé mutat: a válaszadók háromnegyedének tervei között szerepel több kisebb csomag átadása, az egyetlen nagy meglepetést tervezők aránya 21 százalék körül alakul. Érdekes módon a megkérdezettek 4 százaléka egyáltalán nem vesz részt a karácsonyi őrületben.

Még meglepőbb adat azonban, hogy az év végi ajándékesőt nem megtakarításokból, hanem legtöbben (56,9 százalék) a szokásos havi költésükből fedezik, ugyanis a válaszadók mindössze 42 százaléka nyúl ilyenkor a malacperselyhez. Bár az elmúlt időszakban az egyes személyi kölcsönöknek és hitelkonstrukcióknak hangos sikere volt, mára ennek mértéke alig éri el az egy százalékot.

A válaszok alapján a többség (63 százalék) 5000 és 20 000 forint között vásárol személyenként, míg az 50 000 forint feletti költés a legkevésbé népszerű (2,4 százalék).

A gyerekeken nem spórolnak

Nem okozott meglepetést, hogy a gyermekek az ünnepek legnagyobb nyertesei, ugyanis közel 70 százalékban rájuk gondolnak elsőként az ajándékozók. Őket követik sorban a férjek, feleségek és partnerek (22,3 százalék), a szülők (4,8 százalék), a maradékon osztoznak a barátok, ismerősök, nagyszülők.

A nagy csomagbontás ideje a válaszolók legtöbbje (80,3 százalék) számára továbbra is szenteste napján esedékes, őket követik az angolszász szokások hívei (12,3 százalék), akik december 25-én lepik meg szeretteiket. A többiek pedig más napokon nyújtják át a csomagokat.

Miket rendelnek, vásárolnak a családok?

Az internetes áruház adatai szerint november 1. és december 5. közötti időszakban történik a legtöbb megrendelés, a csomagküldő szolgálaton keresztül. A legnépszerűbb termékeik között egyaránt megtalálhatók az ünnepi dekorációk – fényfüzérektől egészen a műfenyőkig –, a társas- és fejlesztőjátékok, a babák és plüssállatok, a csocsóasztalok és kiegészítői, valamint a játékkonyhák és játékhangszerek. A legtöbbet viszont a vásárlók többek között televíziókra, mobiltelefonokra, elektromos járművekre, porszívókra költenek.

Mindezek mellett a legvágyottabb karácsonyi ajándékok továbbra is a háziállatok (kiskutyák, macskák, kisemlősök, teknősök), de az egzotikus utazások, az ékszerek és gyűrűk, vagy például a nagy értékű ajándéktárgyak is előkelő helyen szerepelnek. Bár elsőre meghökkentőek és sokszor arcpirító élményt is okoznak, a szexi fehérneműk és intim játékok szintén kedveltek a fantáziadús válaszadók között.

Forrás: teol.hu