Indul a fűtésszezon, azaz hamarosan izzíthatjuk a kályhát, kapcsolhatjuk a termosztátot, csavarhatjuk a radiátort. Vannak azonban, akik légkondicionálóval oldják meg lakásuk lehűlt helyiségeinek felmelegítését, ami ma már az egyik leggazdaságosabb módszer a fűtésre. Nem is csoda tehát, hogy egyre többen ehhez az alternatív fűtési módszerhez nyúlnak.

Ma már sokan a klíma mellett teszik le voksukat, ha fűtésről van szó, hiszen nem csak megújuló energiaforrással üzemelő berendezésről beszélhetünk, hanem egy igazán egyszerűen használható készülékről, ami rendkívül gyorsan eléri a kívánt eredményt, legyen szó hűtésről vagy fűtésről – jegyezte meg Markovics Viktor, a Fejér-Tolna Klíma szakembere. A légkondi használata ugyanis a fa vagy vegyes tüzeléses módszerrel ellentétben nem igényel folyamatos felügyeletet, olcsóbb, mint a gázzal történő fűtés, és akár távolról, okostelefonról is vezérelhető.

A fűtés akár teljes mértékben ki is váltható klímával, ehhez azonban megfelelő fűtőteljesítményű berendezésre van szükség. A legjobb választás e célból a kimondottan fűtésre optimalizált készülékek, amelyek SCOP értéke (teljes fűtési szezonra vonatkozó hatékonysági mutatószáma) magasabb, mint a hűtő-fűtő klímáké, amik azonban nem alkalmasak a fűtés teljes kiváltására. A hűtő-fűtő légkondikat fűtésrásegítésre érdemes használni, hiszen azok kb. 5 Celsius fokos külső hőmérsékletig képesek megfelelően üzemelni. A klímák ezen típusa a panelházak átmeneti fűtésére is megfelelőek, a legtöbb panelben ugyanis a távfűtés megkezdése előtt és után is szükség van a komfortos hőmérsékletre.

A légkondicionáló berendezések mellett kiváló fűtési alternatíva a hőszivattyú is, aminek energiahatékonyság szempontjából jelenleg nincsen párja. Ez főleg az új építésű házaknál okos megoldás, régebbi házakat illetően azonban már nem ilyen egyszerű a döntés. Megfelelően kiépített padlófűtéssel rendelkező háznál 3-5 millió forintos beruházást jelent a hőszivattyú telepítése, azonban ha csak csak radiátorokkal felszerelt házról beszélünk, akkor ebben az esetben vagy a hőleadó felület növelése, vagy pedig egy komplett padlófűtés kiépítése szükséges, ami horribilis összeget jelent – összegezte a szakember.