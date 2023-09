Kiskert 1 órája

Most kell elültetni a jácint, a tulipán, a nárcisz gumóit

Hamarosan vége a nyárnak és ezt nem csak a naptár jelzi, de a nap is később kel és korábban is nyugszik, mint pár hete. A kiskertünkben most számtalan teendő van, például a tavaszi virágok gumóit ezekben a hetekben kell elültetni - írja társoldalunk a teol.hu.

kerti munkák illusztráció

Többek között ilyen a nárcisz is. Ezeknek a vidám virágoknak a megjelenése a tavasz beköszöntének biztos jelei, nem hiányozhatnak egyetlen kertből sem. Már kislánykoromban is a kedvenceim voltak, hiszen ha megláttam őket a nagymamám udvarán, biztos voltam benne, hogy itt a tavasz és a jó idő. Azt azonban nem sokáig tudtam, hogy még ősszel kell elültetni. A fajtától függően virágozhatnak korán, szezon közepén vagy későn, és méretük is változó lehet – de egy biztos, csodaszépek, mutatósak, és minden kertet feldobnak. A másik nagy tavaszi kedvenc a többféle rózsaszínben, fehérben és lilában virágzó jácint, ami szintén nevezhető a tavasz hírnökének. A nárciszok mellé jácintokat is kell ültetni, e nélkül nem lehet teljes sem a tavaszi dekoráció, sem pedig a kerti pompa. A tulipán gumóit szintén most kell elültetni. Kora tavasztól késő tavaszig virágoznak, különlegesek és szépek. A tulipán hagymák nem véletlenül a legnépszerűbbek a bolygón, és évszázadok óta nagyon keresettek. Az első virágok, amelyek tavasszal felbukkannak, a kis krókuszok. Csodálatosan néznek ki a sziklakertekben vagy a szegélyek elején. A tavasszal virágzó sáfrányok a hűvösebb régiókban érzik jól magukat. Melegebb területeken félárnyékos helyekre, például fák alá ültessük. A krókuszoknak jó vízelvezetésre van szükségük. Gazdag színekben pompázik tavasszal a boglárka, ez a csodaszép virág, ami általában mindenkit lenyűgöz. Gumóit is ősszel kell elültetni, a teljes napot és a termékeny, jól vízelvezető és porhanyós talajt kedveli.

