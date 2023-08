A felvétel elkészültéhez egy asztrofotós élettörténet kellett

Feltóti Péter néhány mondatban mesél a képe elkészültének hosszas és rögös útjáról, vagyis arról, ami ide vezetett:

– A Messier 106 galaxis a kora tavasz egyik legizgalmasabb galaxisa, én mindig úgy tekintettem a megörökítésére, mint egy-egy aktuális távcsöves rendszerem összeállta utáni nagy teszt, vagy inkább vizsga. Fotóztam F5-ös távcsővel, még kezdő koromban, aztán az F4-es távcsövemmel és a Canon EOS 600D-vel, majd az ASI183-al és most az ASI2600-al is. A 183-as sorozatot végül nem dolgoztam fel, mert nem gyűlt össze elég sok jó minőségű anyag, de a friss 2600-os nyersekkel együtt már úgy tűnik igen. A 183-as nyerseket még Törökkoppányból fotóztam az SW F4-es korrektorral, a 2600-os lumik nagy része viszont Galyatetőről a BKV parkolóból készültek Paracorr Type II korrektorral, így mind az elméleti, mind a gyakorlati felbontásom lehetőségei is kitágultak kicsit. Ez amúgy látszik a nyersek FWHM-jén is, megéri felmenni 950 méter magasra és picit nyújtani a fókuszon. A szumma végül 18 óra luminance átlagosan 2,5 ív mp felbontással (paracorr 2,3, régebbi swf4es nyersek: 2,7). RGB is szintén kb 18 óra, ami igazából kicsit kevésnek bizonyult és valahonnan valami furcsa zöld gradienst is összeszedtem, szóval itt még van tér a fejlődésre. Van némi H-alfa is, kb 14 óra vegyesen a két a kamerával, ami a mag körüli igen halvány jet kiemelésében nagyon sokat segített, de azért ebből legalább dupla ennyi kellene még. Szóval idén is megérte M106-ot fotózni, és az azért eléggé megdöbbentő, hogy a távcsövem már 5 éve is tudta ugyan ezt, csak én nem, meg a kamerám sem :)

A kép adatai: Optika: 200/800 SkyWatcher Newton carbon asztrográf

Kamera: ZWO ASI 183MM + ZWO ASI 2600 MM

Mechanika: Skywatcher NEQ6 pro GoTo

Helyszín: Törökkoppány, Galyatető, Halásztelek

Dátum: 2023-01-07

Expozíciós adatok: 18 óra Lumi, 18 óra RGB, 14 óra Halfa

Szűrők: Astronomik Deep Sky RGB + Astronomik L + Astronomik Ha 6 nm

Forrás: Magyar Asztrofotósok Egyesülete