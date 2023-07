Ebben a körben a támogatottak között volt Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjének projektje is, amely a baracsi úti arborétum fejlesztését szolgálja. Ahogy azt az abroncsgyártó vállalat az akkori közleményében részletezte, a program keretében újabb padok telepítése, a régiek felújítása, mezítlábas ösvény kialakítása, kerítés építés, az állatsimogatóban pedig nyuszifuttató kialakítása is szerepel a tervek között.

Ezen a héten ellátogattunk az arborétumba, hogy megnézzük, hogy állnak a munkálatokkal: hamarosan a végéhez érnek, ám segítő kezekre továbbra is szükség lenne, most szombaton is várják az önkénteseket.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mint azt Orosz Csaba elmondta, már tavaly megkezdték a munkálatokat, amelyre mintegy kétmillió forintot biztosít a Hankook. Fából készült padokat és asztalokat telepítettek az arborétum hátsó, piknikezős területén, illetve legutóbb régi, mobilizálható padokat festettek le néhány önkéntes közreműködésével. Elkezdték az ott található nagy pavilon dekorálását is színes motívumokkal, amit folytatni szeretnének még. A területet kerítés öleli körbe, ami időnként sajnos nem minden „állatot” tart vissza a ki- és bejárkálástól, ezzel együtt pedig a rongálásoktól (pedig térfigyelő kamera is van itt).

Bár nem e projekt részeként, de a későbbi tervek közt említette azt is a képviselő, hogy a jelenleg raktárként funkcionáló nagy épületet is rendbe teszik: pótolnák a kitörött ablaküvegeket, lefestenék az összefirkált falakat, illetve cserére szorul a nádtető is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az arborétum erdei részében kap helyet a mezítlábas park. A betonozott szegélyezés már mutatja az ösvény mintegy 50 méteres nyomvonalát. Ezt még sóderrel kell feltölteni, majd jöhetnek rá a szükséges kellékek, amik az ösvény mellett már rendezetten sorakoznak is: mulcs, kavicsok, homok, többféle tégla és térkő, farönkök.

A többi közt ezeket is most szombaton, július 29-én csinálnák tovább, a munkálatokhoz pedig szeretettel várják az önkénteseket segítségét is. Aki kedvet érez a közösségi programhoz, akár a kerti bútorzatok festését is végezheti, vagy éppen az arborétum állatainak gondozásában is segédkezhet.