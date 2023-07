Büszkeség 2 órája

Kapitális pontyot fogott a horgász felesége - videóval

Sándor Norbert a családjával rendszeresen járnak horgászni. Korábbi interjúnkban bemutattuk már őket, azóta bővült a család egy gyermekkel. Most is a Dunán kapcsolódnak ki, lassan három hete tart a maratoni horgászat. Most a feleség óriási fogásáról tudósítunk.

A képen Sándorné M. Enikő a hatalmas ponttyal Családi fotó

Norbert felesége, Enikő nagyon szeretett volna már egy nagy fogást, olyat, amivel lehet küzdeni egy kicsit, ezért férje tanácsára bojlival próbálkozott. A tanács bevált, hatalmas fogással örvendeztette meg a Duna. Éjjel három nagy kapása is volt, két gyönyörű példányt sikerült kifognia. Az első 40 perces fárasztással, kis finom szerelékkel szákba lett terelve. Norbert büszkén beszélt erről: - Férfiakat megalázóan fárasztotta a halat már fájó kézzel. Mikor azt hitte már végre itt van közel, újra elindult az erőgép és kezdődött elölről. 12 kg-os gyönyörű pontyot sikerült fognia. Hihetetlenül büszke vagyok rá! Erre ráadás, hogy volt még egy hatalmas fárasztása, ami leakadt és hajnalban még egy amit ismét kiszedett. Most már ő is tudja, milyen élmény egy ilyen jószágot fárasztani. Hajnali fogás Kezdjük sorban, így indult a horgászat. Zsebkendőket kéretik előkészíteni, ez nagyon megható lesz: Végül a videó a nagy fogásról: Horgászkalandok a Sándor család legfiatalabb tagjával, Marcellel

