A legfontosabb, hogy a fesztiválozók veszély esetén a lehető leggyorsabban el tudják hagyni a helyszínt. Ehhez megfelelően széles menekülő útvonalakra van szükség, amelyeket jól kivilágított, sötétben is látható menekülési irányt mutató táblák és kivetítők is jeleznek. Emellett a tájékozódást léptékhelyes alaprajzok is segítik, amelyek mutatják az adott helyről a menekülés irányát, útvonalát. A fesztiválozóknak érdemes egy perce megállniuk és áttekinteniük ezeket az információs táblákat. A látogatók biztonsága érdekében a műsorszámokkal érintett területeken, így a színpadoknál, az arénasátrakban legalább kétméteres, jól látható helyeken felállított kivetítőkön is bemutatják, hogy mit kell tenni veszély esetén. Továbbá a meteorológiai szolgálattal való együttműködésük keretében időjárási előrejelzéseket, figyelmeztetéseket is megjelenítenek a színpadi kivetítőkön. Ezeket a biztonsági intézkedéseket is ellenőrzi a katasztrófavédelem már a rendezvény megnyitása előtt és ideje alatt is. A fesztivál biztonsági házirendjét a szervező a rendezvény honlapján elektronikusan letölthető formában is közzéteszi, ezt szintén érdemes előzetesen megnézni.

A katasztrófavédelem, a meteorológiai szolgálat és a fesztiválok szervezői folyamatos kapcsolatban vannak. Ha az időjárás indokolttá teszi a szervezők a rendezvényt lemondhatják, elhalaszthatják, illetve leállíthatják. Nagyobb rendezvényeken a szervezők folyamatos tűzoltói jelenlétet, a katasztrófavédelem állandó összekötőt biztosít a helyszínen.

Fotó: Fehér Gábor

Mit tegyünk baj esetén?

Egy fesztiválon mindig a tömeg jelenti a legnagyobb veszélyt. Vihar, vagy más baj esetén nem szabad pánikba esni és másokon átgázolva menekülni, hanem a biztonsági személyzet utasításait kell követni. Ilyenkor a színpad melletti kivetítőkön, hangosbemondókon, színpadi hangszórókon szólítják fel a résztvevőket, hogy mit kell tenni, hova kell menni. A helyszínt a menekülési útvonalakon lehet a leggyorsabban és legbiztonságosabban elhagyni. Fontos, hogy ne a kiáramló tömeggel szemben, hanem annak szélén haladva próbáljunk kiválni. Kiürítés esetén tempós sétával hagyjuk el a helyet és menjünk a kijelölt gyülekezési helyre. Ha valaki elesett, vagy nehezebben tud közlekedni, segítsenek neki a menekülésben. A mobiltelefonunk mindig legyen feltöltve és lehetőség szerint töltsünk le zseblámpa funkciót nyújtó alkalmazást.

Vihar idején nem szabad veszélyes fa alá menekülni. Nemcsak a villámcsapástól kell tartani, hanem attól is, hogy a szél kicsavarhatja a fát, vagy ágak törhetnek le róla. A színpad közelébe sem tanácsos menekülni. A színpadokon ugyan van villámhárító, de balesetveszélyes lehet a felépített technika.

Az eső önmagában nem veszélyes, az esernyő ugyanakkor a tömegben balesetet, sérülést okozhat, ezért inkább esőkabátot vigyünk magunkkal. Hasznos lehet még egy nejlonzacskó is, amibe az iratainkat és a telefonunkat tesszük, ha elered az eső, hogy ne ázzanak el.

Rossz időben a sátor sok esetben megfelelő menedék lehet, azonban figyelni kell arra, hogy azt csak a szervezők által az erre kijelölt helyre szabad felállítani, figyelve arra, hogy a sátor felett és annak közelében ne legyenek instabil tárgyak, veszélyes fák. A sátrat sátorvasakkal, cövekekkel megfelelően rögzíteni kell, hogy a szél ne tudja felkapni. Ha a fesztiválon valaki áramot használ (mindegy, hogy hálózatról, vagy áramfejlesztőről), gondoljon arra, hogy esőben ne használja őket.

Ha villámlik, jöjjünk ki a vízből (tóból, medencéből, folyóból). A hazai nagy tavakon, így a Velencei-tónál is viharjelzőrendszert működtet a katasztrófavédelem. Ennek a jelzéseit vegyük komolyan. Ha A lámpák percenként 45-öt villannak, csak a parttól 500 méterre menjünk be a vízbe. Ha kétszer ilyen gyorsan, 90-szer villog a lámpa, akkor azonnal jöjjünk ki a tóból.

Ha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincs semmilyen menedék, úgy úszhatjuk meg a legjobban a villámcsapást, ha lábujjhegyen leguggolunk, összeérintjük a sarkunkat, a fejünket pedig lehajtjuk.

Fotó: Fehér Gábor

Gondoljunk a megelőzésre, fontos a tájékozódás!

A katasztrófavédelem évek óta rendelkezik egy mindenki számára elérhető, ingyenesen letölthető applikációval, a VÉSZ programmal. Ez a balesetek, tűzesetek mellett hasznos időjárási előrejelzéseket is közöl, még jóval azelőtt, hogy azok bekövetkeznének. Érdemes letölteni, hiszen az erősen szeles, viharos időjárásra való felkészülés egyik legfontosabb eleme a tájékozódás.

Fontos, hogy nemcsak a viharos időben, hanem a nyári forróságban is gondoljunk a megelőzésre. Egy fesztiválon kevés az árnyék, ezért legyen nálunk naptej és sapka.

Hogyan előzzük meg a tűzeseteket?

Fesztiválokon csak a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad tüzet gyújtani, ott is csak akkor, ha ezt nem tiltja a rendezvény házirendje. Ha szabad a fesztivál területén grillezni, bográcsozni, ne hagyjuk magára a tüzet és ne legyen a közelében semmi, amire átterjedhet a tűz. Ha feltámad a szél, fejezzük be a sütést, főzést. Ha turista gázfőzővel főzőcskézünk, győződjünk meg arról, hogy nem szivárog a gázpatronból a gáz és csak utána használjuk. Használat után pedig zárjuk el a gázt és ne tároljuk a tűző napon. Amennyiben a fesztivál területén tilos a grillezés és a bográcsozás, válasszuk az étkezőbódék egyikét.

Üveg, és fém hulladékot, PET palackokat ne dobjunk el a szabadban, mert a nap sugarait összegyűjtve, nagyítóként tüzet okozhatnak. Ne dobjunk el az égő csikket sem.

Baj esetén: 112

Ha tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleljük, jelezzük azt a biztonsági személyzetnek. Ahelyett, hogy a közösségi oldalakon posztolunk, baj esetén segítsünk másokon és hívjunk segítséget a 112-es segélyhívó számon. Inkább eggyel többen tegyenek bejelentést, mint szükséges, ahelyett, hogy eggyel kevesebben jelezzék a bajt. Ne akadályozzuk a tűzoltók, a mentők és a rendőrök szabad mozgását - írta közleményében a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője.