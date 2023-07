Ha megtanulunk hagyományos, manuális váltóval szerelt autót vezetni, akkor amíg az egészségi állapotunk, illetve az arról szóló okmányt lepecsételő háziorvos megengedi, bármilyen 3.5 tonna alatti autóba, kisbuszba, kisteherbe beülhetünk. Van egy első körben könnyebben járható út, de amennyivel egyszerűbb, egyenesebb ösvény, annyival keskenyebb is, vagyis korlátozottabbak vele a lehetőségeink.

Tudtad, hogy automataváltós autóval sokkal hamarabb megtanulhatsz vezetni? Nem kell a kuplung-sebességváltó kezelést megtanulod, márpedig a gyakorlati órák jó részét erre szoktuk fordítani, hirdeti magát és a lehetőséget az egyik autósiskola.

Való igaz, a kötelező gyakorlati óraszám az automataváltós autók esetében is 30 óra és az is igaz, hogy ezt a bizonyos 30 órát, vagy annak jelentős részét magával a forgalom megismerésével, az azzal való megbarátkozással tölthetjük, hiszen nem megy el a sok, nem olcsó óra azzal, hogy az oktató és a tanuló is azon dolgozik, hogy összehangolja a kéz- és lábmozgásokat, és lefulladások esetén újraindítsa az autót.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Könnyebb tehát ezzel a módszerrel levizsgázni, de van egy nagy hátránya is, ez pedig az, hogy ezzel a speciális jogosítvánnyal csak automataváltóval szerelt járművek vezethetők, vagyis se a párunk, se a cég kocsijával, se bérelt autóval nem mehetünk, hacsak az nem automataváltós. A fejlődésnek nevezett változások miatt sok a zöld rendszámmal guruló kocsik száma, de ettől függetlenül a legtöbb autó még mindig hagyományos, manuális váltóval szerelt.

Ha valaki nem küzd a vezetéstől való félelemmel, vagy a gyengébb mozgáskoordinációval, koncentrációs zavarral, akár szorongás, akár figyelemzavar miatt, akkor annak érdemes a hagyományos, manuális váltós jogosítványért harcba szállni a KRESZ vizsga mezején és a nagyvárosi forgalom síkján. Akinek viszont vannak ilyen jellegű gondjai, azok számára nagy segítség az automataváltós autó és az annak vezetésére feljogosító automataváltós tanfolyam, illetve vizsga.

Na de mi van akkor, ha kiderül, hogy mégis csak kellene a hagyományos vezetői engedély, ami jó a manuális váltókkal szerelt kocsikhoz is?

