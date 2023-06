Az Adonyi Szociális Központ fontos szerepet tölt be a város életében. Főként az idősellátásban tevékenykednek, izgalmas programokkal segítve az egyedül élők mindennapjait. Idén először az intézmény munkatársa, Sátorné Müller Éva kezdeményezésére egészségnapot szerveztek, sokak örömére. Évától megtudtuk, hogy az ercsi egészségnapok adták az ötletet, melyet a szociális központ vezetője és a gondozónők, családsegítők is szívvel-lélekkel támogattak.

Fotó: Gajdó Ágnes

A szűrővizsgálatokon és kezeléseken előzetes regisztrációt követően vehettek részt az érdeklődők. A délután folyamán vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-, véroxigénszint- és testtömegindex-mérésre nyílt lehetőség. Voltak, akik frissítő hát- és vállmasszázsban részesültek, mások a cranioszakrális kezeléssel ismerkedtek. Ez utóbbi a test öngyógyító folyamatainak beindítását célozza. A Bemer-kezelés lényege a mágnesterápia, a biorezonancia kezelés pedig a test általános állapotának felmérésére irányul.

Fotó: Gajdó Ágnes

A jelenlévők az ercsi Egészséges Életmód Egyesület tagjainak hatékony közreműködésével különféle salátákkal, cukor- és tejmentes édességekkel ismerkedhettek meg. Kaposi Józsefné, az egyesület elnöke szívügyének tekinti, hogy más településeken is népszerűsítsék az egészséges életmódot. Az amerikai paradicsomsaláta, a csicseriborsóból, céklából, uborkából készült finomságok különleges ízvilága talán szokatlan, de például a zabgolyókat vagy az almából készült gyümölcsfigurákat a gyerekek is örömmel fogyasztották. A szervezők felhívták a figyelmet arra is, hogy a táplálkozás mellett nagyon fontos a mozgás és a mentális egészség is. A rendezvényen mentálhigiénés tanácsadás keretében kiderült, hova fordulhat, aki magányosnak érzi magát, szenvedélybetegséggel küzd, vagy valamely trauma következtében krízishelyzetbe került.

Fotó: Gajdó Ágnes

Az adonyi egészségnapon részt vettek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai is. A kerékpárosok regisztrálhattak a BikeSafe rendszerbe, s akinek kedve volt, felvehette a részeg- vagy a drogos szemüveget. Az Országos Mentőszolgálat képviselői az újraélesztés technikáját mutatták be, s a gyerekek is kipróbálhatták, hogy vészhelyzetben, amikor emberélet a tét, miként kell gyorsan, szakszerűen cselekedni.

Forrás: feol.hu