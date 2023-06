Van egy bizonyos üdítőgyártó, amelynek gyakran iszom az egyik termékét. Egy kis üveges nedűről van szó. Sokfélét megkóstoltam belőle, meg is lett aztán a kedvenc ízem. Ám gyorsan elárulom, igazából nem is az ital miatt lettem a fogyasztója, hanem a kupakban lévő üzenetek miatt. Aranyos kis bölcsességeket, biztató szavakat tartalmazott. Szándékosan írtam múlt időben, mert bár még most is van ilyen üdítő, már teljesen más jellegű mondatokat találni benne. Például: posztolj ilyen és ilyen képet, írd ki azt, hogy szeretem a hétfőt, stb. Hát most miért kell ennyire erőltetni ezt a social médiás dolgot? Nekem tökéletes volt az is, hogy „minden rendben lesz”...