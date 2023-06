Farkas Márta, az iskola igazgatónője lapunk kérdésére elmondta, mindig igyekeznek saját táborral szolgálni a nyári szünidőben a diákjaiknak, tavaly volt például a zümi-táboruk. Idén először pályáztak a kormány által biztosított Erzsébet-táborok kiírására, és a sikeres elbírálás alapján lesz napközis és ottalvós táboruk is. A napközis tábor a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hétköznapokon reggeltől délutánig az iskolában fogadják a gyermekeket, és különféle foglalkozásokat, játékokat, kirándulásokat, fürdőzést, múzeumlátogatásokat szerveznek nekik (a táboroztató pedagógusokra van bízva, hogy milyen programokat állítanak össze előzetesen). Mindezt úgy, hogy a szülőknek csak egy minimális összeget kell befizetni jelképesen, gyermekenként naponta 100 forintot, amelyben benne van a többi közt az étkeztetés, a pedagógusok által szervezett programok belépői. A református iskolában június 26-30. között, valamint július 3-7. között lesz ez a tábor, amelyre turnusonként 36-36 diákot tudnak fogadni.

Aztán július 9-én ugyancsak egy 36 fős diákcsapattal utazhatnak Zánkára. Ez az ottalvós tábor, amelyre a fizetendő részvételi díj gyermekenként mindössze 1000 forint hetente. Ezért pedig tényleg rengeteg élményt kapnak a táborozók- amit más iskolák a korábbi beszámolóikban is igazolnak. Sportolás, játék, fürdőzés és hajókázás, koncertek, közösségi programok, előadások, bemutatók mondhatni korlátlan mennyiségben, a felhőtlen kikapcsolódás alatt pedig barátságokat köthetnek egymással a különböző helyről érkező fiatalok.

Tavaly több, mint 180 ezer résztvevőt fogadtak az Erzsébet-táborban, idén is ennyivel kalkulálnak a szervezők. Fotó: Erzsébet-táborok Facebook-oldala

A nyári szezonra már felkészültek az Erzsébet-táborok, erről sajtótájékoztatót is tartottak, amelyről az MTI írt egy összefoglalót. „A kormány kiemelt figyelmet fordít az Erzsébet-táborokra - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára szombaton Zánkán, a táborokat szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány szezonnyitó partnertalálkozóján. Hornung Ágnes az Erzsébet-táborokat fontos családpolitikai intézkedésnek nevezte, amellyel a kormány anyagi támogatást is nyújt a családoknak, mivel leveszi vállukról a táboroztatás terhét. Emellett az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztéseinek köszönhetően a gyermekek 21. századi körülmények közt, biztonságban kapcsolódhatnak ki – jelezte. Az államtitkár hangsúlyozta: az Erzsébet-táborok - amelyeknek fő bázisa a Balaton - már négy évszakossá váltak, és olyan komplex rendszert jelentenek, amelyet minden magyar család igénybe tud venni. Emlékeztetett: a táborok 2012-2022 közt több mint egymillió résztvevőt fogadtak. Míg 2012-ben még csak 17 ezren voltak a különböző típusú táborokban, tavaly már több mint 180 ezren és idén is ugyanennyi résztvevőre számítanak - mondta Hornung Ágnes. Hozzátette: ez tíz év alatt több mint tízszeres növekedést jelent. Hornyák Tibor, az Erzsébet-táborokat szervező Erzsébet Alapítvány elnöke köszöntőjében elmondta: idén május közepén már elkezdődtek osztálykirándulásaik turnusonként mintegy 2400, összesen több mint 16 ezer diákkal. Hangsúlyozta: a szervezők számára a biztonság a legfontosabb, ennek érdekében balatoni táboraikban 24 órás gyermekorvosi felügyeletet biztosítanak, és Zánkán 70, illetve Fonyódligeten 24 ágyas, jól felszerelt egészségügyi központokat működtetnek. Emellett a parton vízimentők teljesítenek szolgálatot, az Országos Mentőszolgálat pedig 24 órában esetkocsival van jelen a táborokban. (...) Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke bejelentette, hogy a zánkai és a fonyódligeti táborokban a strandokat felszerelik a táborokat szervező és működtető alapítvány által beszerzett kanadai fejlesztésű, egyenként több mint hárommillió forint értékű készülékkel, amely a víz alatti kutatásban nyújt azonnali segítséget. Ezek használatára a strandokon dolgozó vízimentők a tábori személyzetet is kiképzik.”

Az ottalvós Erzsébet-tábor heti 1000 forintos díja még tartalmazza azt is, hogy oda-vissza ingyenesen utazhatnak a helyszínre a csapatok. A református iskola vezetése viszont úgy határozott a szülőkkel egyeztetve, hogy egyszerűbb, kényelmesebb, biztonságosabb, ha különbusszal utaznak, így ennek költsége még hozzáadódik a magdásoknak.