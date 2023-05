Még időben vagyunk. Most még viszonylag egyszerűen felszedegethetők emberi kapcsolataink itt-ott lefeslett szálai. Ma még csak kicsit több figyelmet kell erre fókuszálnunk. Időt szánni arra, hogy felhívjuk a barátokat, a családtagokat őszinte érdeklődéssel. Mert ma még el lehet beszélgetni a postással is, szót lehet váltani az eladóval is a legtöbb üzletben, s ha gyakran járunk arra, a buszsofőr is megkérdezi, hogy vagyunk. De ne legyenek kétségeink, nem is kell túl sok időt várni arra, hogy vendéglátóhelyek így hirdessék kuriozitásukat: „Éttermünk élő, hús-vér személyzetet alkalmaz. Nálunk beszélgethet is a felszolgálóval”. A legjobb idő a változtatásra a most.