A színek kavalkádja olyan hatással van ránk, hogy szinte belevetnénk magunkat a százszorszép színekben pompázó virágözönbe. A nagyvenyimi TulipGardenben jártunk szombat délelőtt. Csizmadia György kertészmérnök által megálmodott tulipános föld már több éve szolgálja a virágkedvelőket. Nem csak a látvány miatt, hanem szedni, és akár ősszel visszatérve kedvenc hagymánkért is érdemes felkeresni a helyet. Erről és egyéb növényültetési dolgokról beszélgettünk a tulajdonossal.

Különleges fajtákat is szedhetünk, vagy ősszel ültethetünk

- Öt évvel ezelőtt a bodza termesztés révén voltunk Hollandiában a partner cégnél, és kirándulás jelleggel jártuk a vidéket, amikor feltűnt előttünk egy hatalmas tulipán föld. Innen jött az intuíció. Amikor Mátrai Zoltán létrehozta a Tulipgarden franchise-t, két év után csatlakoztunk. Összességében a szedd magad kertbe beleillik ez a profil, és a szezont megnyújtja, színesíti a kínálatot. Tavasszal a vágott virág, ősszel a hagymavásár miatt is érdemes ide kilátogatni. Gyakorlatilag ez plusz szolgáltatás a gyümölcsök, zöldségek mellett.

- Igazodtok a naptári trendekhez, ünnepekhez?

- Próbálnánk, de a katalógusok és az időjárás nem feltétlen fedik le egymást, mivel ez szabadföldi termesztés. Melyik fajta, hogyan, miként virágzik, ezt tapasztaljuk, figyeljük, teszteljük. A húsvét nyilván egy frekventáltabb időszak a kirándulások és a látogatók miatt. Kelnek a korai tulipánok, majd egy hónap időközzel a késői tulipánok egészen az anyák napi időszakig. Közte van egy hónap, ami alatt nagyon sok fajta bontja a szirmait és virágzik akár két, három hétig. A látvány így hosszan kitart. Jelenleg negyvennégy féle tulipán van a kertben, amihez az év végén fogunk rendelni további különlegeségeket. Természetesen a meglévő és az újabb fajtákból is lehet majd vásárolni, tavasszal virág, ősszel hagyma formájában.

Program turizmusnak is tökéletes választás a tulipánkert felkeresése

Fotó: Horváth László

- A területen nem csak virágtermesztés folyik, de többféle gyümölcs, zöldség is.

- Az idén kiegészülünk egyre többféle zöldséggel, gyümölccsel. Az eper, málna mellett paprika, paradicsom, uborka is beszerezhető a szedd magad akcióinkban. Mindezek mellet pedig egyfajta programturizmust is kielégítünk, mivel nagyon sokan jönnek csak maga a látványért is. A covid járvány idején főleg jellemző volt.

- Praktikus tanácsok a tulipánültetőknek?

- Nagyon el kell találni, milyen sűrű legyen! A túlságos sűrűn ültetettben megjelenhet a penészedés. Ki kell kísérletezni, milyen tömöttségben érzi jól magát a növény. A botanikai tulipánok kisebbek és ritkás csoportban fejlődnek jól. Vannak, amelyek sok hagymát fejlesztenek, de a legcélszerűbb csokrokban, vagy úgynevezett bokrokban ültetni a tulipánokat. Két-három évente pedig érdemes felszedni, mert túlságosan besűrűsödik és szét kell szedni a hagymákat. Tapasztalatunk szerint a magasabb humusztartalmú földben érzi jól magát a növény. Földjébe bele lehet egy kis tőzeget is keverni – hallottuk Csizmadia György kertészmérnöktől.

A Zsargó család és fogadott kis unokájuk a virág mellet sok élményt is gyűjtöttek

Ottjártunkkor találkoztunk több kisgyerekes családdal, köztük Zsargóékkal, akik fogadott unokájukkal, Horváth Ervinnel látogattak el a kertészetbe. A kisfiú elmondta, a sárga szín a kedvence. Piaci körút után érkeztek, mivel ma van a Föld napja és ez már óvodás korban is tudott dolog. A zöldségek megismerése után most a virágok következtek. Természetesen az anyák napi tulipán sem maradhatott ki a kosárból. Ráadásul traktort is nézhetett, ugrálóvárazhatott és még a szalmabálákra is felmászhatott – újságolta lapunknak az óvodáskorú fiatalember.

Anyák napjáig még kitart a tulipán virágzása – mondta távozásunkkor Csizmadia György. Érdemes lehet még felkeresni!