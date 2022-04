Kezdetek

– Körülbelül öt évvel ezelőtt Hollandiában egy hatalmas tulipánmező látványa rendkívül inspiráló volt számunkra, majd később lehetőség adódott arra, hogy bekapcsolódjunk a Tulipgarden franchise-ba. A Covid alatt jellemző lett, hogy nem csak azért jöttek ki emberek, hogy szedjenek valamit, hanem azért, mert eltöltenek itt egy kis időt, például volt olyan nagyszülő, aki minden hétvégén másik unokájával érkezett az almaszezonban hozzánk.

Természetes ellenfelek

– Nyilván vannak nehézségek, a húsvét erős lett volna, ha kinyílik a tulipán, de az idei hűvös időjárás miatt később borultak virágba. A lehetőség most az anyák napjában van, addigra fog teljesen minden fajta kinyílni. A fajták kiválasztásánál volt egy elképzelésünk, hogy milyen lesz majd az összhatás, ha kinyíltak majd az ágyások. További ellenféllel kellett szembenéznünk, vélhetően a vakondról van szó, ami elkezdte kienni a hagymákat. Édes a tulipán hagymája, és megeszik ezt a számukra az ízletes csemegét.



Séta a kertben

–A tematika az, hogy elindul a látogató egy sétára a kertben, a virágzó almaültetvény sorainak a végében is vannak felvezető tulipán­ágyások. Miután ott elhaladt, szemben találja magát a nagy ágyással. Van, aki nem is szed virágot, csak bejön és fotózkodik a tulipánokkal. Olyan különleges fajták vannak például, mint az Armani, ami mélybordó színű tulipán, fehér szegéllyel, vagy a Gavota ami bordó és sárga a szegélye, vagy a Leen Van Der Mark, ami alapvetően piros és fehér a szegélye, a Carnaval de Nice szintén piros, fehér szegéllyel, ennek erezett a mintája. Különleges még a Dynasty, ami fehér-rózsaszín, ennek a fajtának az az érdekessége, hogy amikor kinyílik, nem klasszikus tulipánformája van, hanem kicsit a liliomra hasonlít. Összesen 30 ezer hagymát vásároltunk, mindegyik Hollandiából érkezett.



Fogadtatás

– A korábbi évek tapasztalata az volt, hogy a központi kertben 10 ezer látogató volt egy év alatt, a legkisebb kertben is 2 ezer. Én arra számítok, hogy 2-3 ezren kijönnek hozzánk, van nálunk ugrálóvár, amit ingyenesen használhatnak a gyerekek, ezért sok kisgyerekes család érkezik. Az, hogy egyszerre látni lehet egy nagy ágyás tulipánt, az ennek az egésznek az érdekessége, szépsége. A későbbiekben szeretnénk pihenőpadokat, büfét kialakítani. Most is lehet tőlünk vásárolni százszázalékos gyümölcsleveket, például van olyan Tulipgarden-tulajdonos, aki kézműves csokoládét készít, tőle hoztunk csokipálcákat, ezekből szintén lehet kóstolni.



– Nem csak a közvetlen környékről érkeznek hozzánk, hanem például Dél-Pestről, Pécelről, Maglódról, Ráckevéről is jönnek érdeklődők. Azt gondolom, hogy összességében az ilyen kezdeményezések jók és eredményesek, nyilván a nyár egy túlzsúfolt időszak programok tekintetében, a tulipánkert egy tavaszi nyitórendezvény, ebben az időszakban kínál kikapcsolódási lehetőséget. Fontos dolog a mi szempontunkból, hogy mi adjuk az arcunkat a terményeinkhez, lehet az bármelyik zöldség, vagy gyümölcs, amit itt lehet megvásárolni vagy szedni. Nagyon is érvényes az a szlogen, hogy mindig azt kell ennünk, aminek szezonja van. Értem, hogy van dinnye karácsonykor és marokkói eper márciusban, de nem véletlenül más az ízviláguk. Nekünk a kertészet szempontjából a túlélést a helyi piac jelenti, ugyan a cseresznyében olyan extra exportminőséget csinálunk, hogy az elmegy például Ausztriába, Budapestre vagy Lengyelországba, de itt is van Szedd magad!-ra lehetőség. Minden termékünk helyi ellátást jelent.