Százas zsebkendőket, szem- és orrcseppeket elő, hiszen elkezdődött a sokak által rettegett allergiaszezon. A főleg orrdugulással, tüsszögéssel, szemviszketéssel járó időszak ártalmatlannak tűnhet, de az akár mindennapi teendőink elvégzését is erősen befolyásolhatja. A legrosszabb az egészben, hogy a szezon az elmúlt évek enyhe időjárásainak következtében elhúzódik, így pár hónap kivételével a pollenek folyamatosan a sarkunkban vannak.

Sokan már februárban tapasztalhattak az allergiával összefüggésbe hozható tüneteket, hiszen a szokatlanul meleg téli idő miatt egyes növények előbb indultak virágzásnak. Ez azt jelenti, hogy habár kis mértékben is, de megjelent a pollen a levegőben. Így tehát az influenza, valamint más légúti betegségek mellett az allergia makacs tünetei is kiszúrhatnak velünk.

Az orrfolyás és tüsszögés nagyon megkeserítheti a pollenekre érzékenyek életét Fotó: Freepick

Az allergiásoknak így hát szinte mind a négy évszakban meg kell küzdeniük az egyes növények pollenjei által okozott egészségügyi problémákkal. Február végén csupán a mogyoró és az éger hozhatja ki az allergiát, de ezek virágzása pont elég ahhoz, hogy a kellemetlen tünetek elkezdődjenek. Márciusban ezek mellett számítanunk kell a nyírfa, a kőris és a fűzfapollenek repkedésére, de az igazán nehéz időszak áprilistól egészen október végéig tart, amikor is a leggyakoribb allergének, a pázsitfűfélék keseríthetik meg az erre érzékenyek mindennapjait. Célszerű figyelni az allergiaszezon kezdetével folyamatosan frissülő pollenjelentéseket, ahol megtudhatjuk, hogy éppen mennyi és milyen növény pollenkoncentrációja magas, valamint, hogy a következő hetekben mire lehet számítani.

Habár az allergia nem tűnik komoly betegségnek, az okozhat súlyos tüneteket. Az allergia szövődményeként kialakuló asztma például hosszan tartó nehézlégzést, köhögési rohamot okozhat. Ez már nem a bosszantó szénanátha kategóriájába tartozik, mindenképpen kezelésre szorul, hiszen erősen rontja az életminőséget. Az allergia tehát nem vicc, egészségünk megőrzése érdekében fontos, hogy kezeljük azt.



Elővigyázatosnak kell lenniük A pollenre érzékenyeknek sajnos extra lépéseket kell megtenniük azért, hogy csökkentsék tüneteiket. A fűnyírástól, kertészkedéstől például csak súlyosbodnak a tünetek, ez allergiásoknak nem ajánlott. Javasolt azonban a gyakori hajmosás, hiszen a szálló pollen a hajon könnyen megtapad, problémát okozva még akkor is, amikor már azt hittük megszabadultunk tőlük. Továbbá hiába egyszerűbb, az allergiásoknak mégis kerülendő a vizes ruhák szabadban történő szárítása. Ezek a praktikák nagyban megkönnyítik a pollenre érzékenyek életét, azonban súlyos tünetek esetén ezek nem elegendőek, csak a megfelelő gyógyszeres kezelés jelenthet megoldást. Hosszan fennálló probléma esetén tehát érdemes orvoshoz fordulni.