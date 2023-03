– Olyan épületnek az energetikai korszerűsítése valósult meg, ami a legnagyobb ügyfélforgalmat bonyolítja le. Itt az egyik legnépesebb utcánkon, az üzletsoron van a központi épületünk, a Baracsi Népjóléti Intézmény bázishelye. A kollégák családsegítés, gyermekgondozás, a házi segítségnyújtás feladataival foglalkoznak, tehát ténylegesen is olyan központi tevékenységet végeznek, amire sok embernek szüksége van, vagy lehet. Ráadásul ez az épület ad otthont a postának és a gyógyszertárnak is. Így ez a hely igazán frekventált, központi szerepet tölt be a falu életében. A népjóléti intézmény dolgozói létszáma meghaladja a húsz főt. Az épületeink 95 százaléka energetikailag korszerűsített. Csak egy olyan van, ami vár a felújításra. Ez a templomosi falurészen a Kisis­kola néven elhíresült közösségi ház. Bár itt nincs napi tevékenység, mert így is megfelel a funkciónak, de azért erre is ráfér a felújítás – hallottuk Baracs polgármesterétől.

Az ünnepségen jelen volt Varga Gábor, a térség ország­gyűlési képviselője, aki beszédében kifejezte örömét, hogy ismét egy korszerű épülettel gyarapodott a felújításnak köszönhetően a falu. Baracs sikerének a kulcsa, hogy már a pályázatok megjelenésekor kész tervekkel rendelkeznek. Fontos, hogy olyan intézmény működését segíthetik, ami a legkisebb korosztálytól az idősekig lefedi a gondoskodásra és támogatásra szoruló emberek igényeit. Befejezésül pedig gratulált az elmúlt évek baracsi fejlődéséhez, benne a kormány, a helyi testület és a baracsi emberek munkájához, támogatásához.

Az ünnepségen szót kapott Nemes Zoltán, a kivitelező Kine Bau Kft. képviseletében, aki a fejlesztés műszaki tartalmát ismertette. A két lábon álló projektben 15 cm-es szigetelést kapott az épület. Kicserélték a homlokzati nyílászárókat, szigetelték a padlást, korszerűsítették a fűtésrendszert. A másik részében pedig az akadálymentesítés valósulhatott meg. Szeretettel épült, fogadják szeretettel! – zárta szavait az építő cég vezetője.

Az egyik legnagyobb ügyfélforgalmat lebonyolító intézmény korszerűsödött Baracson Fotók: a szerző

A folytatásban a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola diákjainak műsorát láthattuk, majd a legünnepélyesebb pillanatban Nemes Zoltán, Varga Gábor országgyűlési képviselő, Várai Róbert, Baracs polgármestere, és Simonné Zelnik Angéla, a Népjóléti Intézmény vezetője közösen átvágta az avatószalagot.

A szalagátvágás után még egy játékra is sor került, ahol a meghirdetett tesztet kitöltők között energiatakarékos eszközöket sorsoltak ki.

Az intézményvezetőt az avató utáni vendéglátáson kérdeztük arról, hogy okoztak-e különösebb fennakadást a működésben a munkálatok?

– A kivitelező szakembereivel nagyon jól meg tudtuk beszélni, mikor, milyen problémákra kell megoldást találni az üzemelés zökkenőmentes folytatása érdekében. Talán csak a december közepén, a zimankós időben történt ablakcsere hozott egy kicsit fázósabb órákat, de igazán ügyesek voltak a dolgozók.

Baracson tehát ismét elhelyeztek egy mérföldkövet abba a képzeletbeli nagy falba, amit már oly sok cikluson keresztül építgetnek. Az átadásnál úgy is jellemezték, ez az utolsó előtti. Ismerve a baracsiak gondolkodását, mentalitását, belátható időn belül az az utolsó épület is korszerűsítve lesz!