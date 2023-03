Árvai Gyöngyi, az iskola igazgatónője lapunknak elmondta, a már ötvenéves intézményük számos pedagógiai eseményt ápol hagyományként, ragaszkodnak a megszilárdult értékeikhez, a kialakult kultúrához. Az is hagyomány, hogy a tanulók oktatása mellett nem formális ismeretekkel bővítik a gyermekek tudását (vagyis tanórán kívüli képességfejlesztésről van szó, amit jellemzően szakköri foglalkozások keretében valósítanak meg). Az iskolának bevált pedagógiai gyakorlatai vannak, ezek közül az egyik például a sakkoktatás, ennek a tanulói képességfejlesztésnek már több mint tízéves múltja van. A múlt pénteki esemény immár a tizedik sakkversenyük volt, amelyen ötven diák mérette meg magát hat kategóriában (korcsoportban). Mint azt az igazgatónő vázolta, a felsős tanulók körmérkőzéseket játszottak egymással, amíg az alsó évfolyamos fiatalok úgynevezett svájci rendszerű pontozással jutottak tovább a következő fordulóba (ez azt jelenti, hogy az azonos pontszámmal teljesítő sakkozók játszottak egymás ellen). A verseny zsűrijét a sportág helyi képviselői, szakemberei alkották, így Klimkó Csaba, a Bástya Dunaújvárosi Sakk Egyesület elnöke, valamint Némethné Báta Ibolya, az egyesület oktatója, aki egyébként a Petőfi iskola hivatalos oktatója is (hetente kétszer jár a gyermekekhez).

Az igazgatónő büszkén mesélt egyik nyolcadik osztályos diákjukról, Horváth Grétáról, aki a közelmúltban egy rendkívüli eredményt ért el.

A fiatal kishölgy már régóta foglalkozik a sakkozással, több versenyen is kiemelkedően szerepelt, megyei diákolimpikon. Most pedig egy nemzetközi megmérettetésen, a BUDA GP4 nevű viadalon bronzérmes lett. Ez attól rendkívüli teljesítmény, mert a még csak 14 esztendős Gréta felnőttekkel versenyzett együtt, vegyes mezőnyben, tehát férfiakkal és nőkkel egyaránt. A petőfis diák a dobogós helyezés mellett bírói különdíjat és női különdíjat is kapott.