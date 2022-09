Mint arról az oktatási intézmény beszámolt, sajnos tavasszal végérvényesen elromlott az addigi mosógépük. Ezzel a háztartási géppel az iskolai textíliákat (például a függönyöket, a terítőket, a törölközőket) tisztították rendszeresen. A helyzet igencsak megnehezítette volna a nyári nagytakarítást, ezért a közösségi oldalon kértek segítséget, hátha lesz valaki, aki fel tudna ajánlani egy használt mosógépet az iskola számára. Természetesen a kérésről értesültek a petőfis diákok szülei is, akik adománygyűjtésbe kezdtek.



A szülői kezdeményezést Dima Irini indította el a 3. a és 8. a osztályban, ahová gyermekei járnak. Az adománygyűjtéshez hamarosan más osztályokból is csatlakoztak. Sokan például az elmaradt Erzsébet-tábori kauciót ajánlották fel a költségek kiegészítéséhez. A szülői összefogásnak köszönhetően augusztusra összegyűlt egy új mosógép ára, a gép pedig meg is érkezett az intézménybe. Időközben a zánkai táborozásban érintett szülők is felajánlással éltek. Így már meg is haladta az adomány összege a mosógép vételárát, ezért ezt az összeget a diákönkormányzatnak ajánlották fel. A mosógép a tanulói kiskonyhán kapott helyett, és természetesen üzembe is helyezték.



A mosógép átadásán az adományozókat öt szülő képviselte. Az eszközt a szülők hivatalosan is a Petőfis Tanítványainkért Alapítványnak ajándékozták, amelyet Szabó Tünde, az alapítvány elnöke örömmel vett át. Azóta az iskola arculatát díszítő fehér függönyöket már abban tisztították ki technikai munkatársaik a tanévkezdésre.

Mint azt az iskola vezetői írták, közösségüknek rendkívül megtisztelő a szülők nagyvonalú támogatása. Hálásan köszönik az igencsak költséges meglepetést minden adományozónak, felajánlónak.