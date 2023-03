Az előzményekről Árvai Gyöngyi, a Petőfi iskola igazgatónője elmondta, még az ősz folyamán érkezett hozzájuk a K&H Bank felhívása a pénzintézet hűsítő ligetek programjáról. Ökoiskolaként nem volt kérdés számukra, hogy élnek a lehetőséggel, szerették volna tovább szépíteni, „zöldíteni” az iskolaudvart. A pályázatot Hajdu-Csepeli Ágnes tanító, intézményvezető-helyettes készítette elő, s adta be. Körülbelül egy hónap múlva kapták meg az értesítést arról, hogy a több dunaújvárosi induló közül az ő pályázatuk részesült támogatásban. Az ültetéssel akkor még várni kellett, a munkálatokat pedig most hétfőre időzítették. Az eseményen jelen volt Pácza Ildikó, a K&H Bank területi vezetője is, aki elmondta, 2022-ben indította a pénzintézet a hűsítő ligetek programot, amelynek célja, hogy fák és bokrok ültetésével növelje a zöld növényzetet az oktatási intézmények udvarán, megismertetve a gyermekekkel azok jótékony hatásait, hozzájárulva a környezettudatosságra való neveléshez.

A növények ültetésében az 5. b osztály fiataljai is segítettek Fotó: Laczkó Izabella

A programra az ország valamennyi oktatási-nevelési intézményei pályázhattak. A felhívásra 487 intézmény jelentkezett, ebből százan (iskolák, óvodák, bölcsődék) részesültek támogatásban, köztük a Petőfi iskola is. A program keretében 2023 májusáig összesen 555 fát és 1100 cserjét ültetnek el.

A szakmai feladatokban, a megvalósításban a 10 millió Fa alapítvány munkatársai, önkéntesei segédkeznek. Az alapítvány ültetési koordinátora, Ujházi Dániel lapunknak elmondta, a Petőfi iskolába három magyar őshonos facsemetét (egy hársot és két kőrist), valamint hat örökzöld mirtuszloncot hoztak, amiket az 5. b osztály fiataljaival együttesen ültettek el az iskola udvarán.