Március elején a legfontosabb teendőnek a metszést és a lemosó permetezést tartom. (Igaz, ezt már korábban is el lehetett végezni.) Talán azért is érdemes a metszéssel kezdeni, mert észrevehetjük a hibákat, a betegségeket, leszedhetjük a tavalyról a fákon maradt elszáradt gyümölcsöket. Az sem elhanyagolható, ha a metszés után lemosó permetezünk, akkor jóval kevesebb vegyszerre van szükségünk, mintha teljes fakoronára szórjuk a lét.

A metszés technikai kivitelezését számos tényező befolyásolja. Az első és legfontosabb kérdés, hogy házikertben, szórványban lévő gyümölcsfát metszünk, vagy meghatározott térállásban helyezkednek el a fák. Szórványban lévő gyümölcsfát kicsit lazábban metszhetjük, viszont ültetvényben a szakma szabályai szerint kell metszenünk.

A szőlő gondozását sem halogathatjuk tovább. Ugyanis ha a talaj hőmérséklete tartósan hét Celsius-fok fölé emelkedik, akkor megindul a nedvkeringés és a metszéspontokon könnyezni fog a növény. A két centiméternél nagyobb átmérőjű metszési felületeket, a metszést követő hat órán belül kezeljük sebkezelővel a fertőzések csökkentése miatt, ez a gyümölcsfákra is érvényes. (Kiskertbe a méhviasz alapanyagúak a legmegfelelőbbek.)

De nézzünk előre is, hiszen itt az ideje az ültetésnek, veteményezésnek. Március elején a legsürgősebb feladat a gyümölcsfák, a díszfák és díszbokrok, a szőlőoltványok és a rózsatövek ültetése. Alapszabály, hogy csak akkor szabad ültetni, amikor le lehet az ásót nyomni a földbe. A hónap második felében kell elvetni az átmeneti lehűlést is elviselő zöldségfélék, így például a zöldborsó, a sárgarépa és a petrezselyem magját. Emellett ilyenkor célszerű ültetni a vöröshagyma dughagymáit és a fokhagyma gerezdjeit is. (Forrás: agrarszektor.hu)