Ezúttal Nagy Henriettával ismerkedhetünk meg, aki igazi sportladyként gardírozza a vendégeit.

– Mi vezette a sportos életútra?

– Gyermekkorom óta elkötelezett híve vagyok a mozgásnak. Egy kis városból, Martfűről származom. Martfű történetében mindig meghatározó szerepet játszott a sport. A Tisza Cipőgyár neve alatt jó néhány sportágban nyújtottak kiemelkedő teljesítményt a város sportolói. Számos eredményre büszkék lehetnek mind a sportolók, mind a Martfűn élő emberek. Innen indult a sportolói életutam, ami egészen az élvonalig vezetett. Ezt követően a fitnesz szakmában találtam meg azt a tudatosságot, értéket, sokoldalúságot és sokszínűséget, amely az egészséges életmóddal és az egészségmegőrzéssel szorosan kapcsolatban áll. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán képeztem magam. Egészségfejlesztőként, rekreációszervezőként az elméleti és gyakorlati tudásomat összefűzve az egészségtudatosság népszerűsítését tartom szem előtt.

– Nagy szeretettel beszél a mozgásról, a sportról. Ha jól tudom, kézilabdás múlttal is rendelkezik, ráadásul nem is akármilyennel? Miket kapott ettől a világtól?

– Élvonalbeli kézilabdázóként éltem fiatalkori éveimet. 12 év Magyar Nemzeti Bajnokság első osztályában való szereplés után két évet a Német Bundesligában is eltöltöttem. Balkezes vagyok, vagyunk ikernővéremmel. Testvérem jobb szélső pozícióban játszott, én irányító-jobbátlövő. A csapatsportokban különleges képességek sajátíthatóak el, mint csapatszellem, kockázatvállalás, kudarctűrő képesség, fegyelem, kitartás, gyors döntésképesség és pozitív szemlélet. Rengeteg élményt, barátokat, utazást, sikert kaptam a kézilabdától.

– Így egyértelmű volt, hogy a gyerekeit is majd a mozgás, esetleg a kézilabda irányába tereli?

– Minden gyermek természeténél fogva igényli a mindennapos testmozgást. A lányaimnál (19 és 16 évesek) fontos volt, hogy sportoljanak, de nem egy sportág felé tereltük őket, és nem volt cél az élsport sem. Az élsportban a sportoló csúcsra járatja a teljesítményét és szervezetét a siker és az eredményesség érdekében, ami nem az egészségről szól. Sokféle mozgásformával ismertettük meg gyermekeinket, hiszen családként is aktív életet élünk. Célunk a jó közérzet, a sokoldalú és optimális fizikai aktivitás, az a fajta aktív tevékenység, ami újratermeli az energiát, a jó minőségű kikapcsolódást. Lilla lányom lovagol, jégkorongozik és bokszol, Kitti lányom a lovaglás és a boksz aerobik mellett görkorcsolyázik.

– A családja körében ez hogyan mutatkozik meg?

– Szeretünk családilag is aktívan kikapcsolódni, túrázunk, bringázunk, úszni járunk. Egészségfejlesztőként és rekreációszervezőként saját személyi edző stúdiómat vezetem. Munkám része a vendégeim egészség- és mozgáskultúrájának fejlesztése, csoportos és egyéni mozgásprogramok vezetése, élménytáborok, edzőtáborok szervezése.

– Személyi edzőként pontosan látja, hogy ki, hol bukik el. Hogyan lehet fenntartani a motivációt? Azaz, hogyan lehet elkerülni azt, hogy pár hét edzés után ne maradjon otthon, aki mondjuk az év elején belevágott az edzésbe?

– A motiváció kialakításában fontos, hogy olyan pozitív élmények érjék az embert, amelyek a tevékenység újbóli átélésére ösztönzik. Tehát meg kell találni azoknak a tényezőknek az összességét, amelyek a motivációt energetizálják és irányítják. Ez nem mindenkinek megy egyedül, és itt kap szerepet a szakember, aki ismereteket ad át az egészséges életmód fenntartásáról és segíti, hogy ezen ismeretek megjelenjenek a magatartás szintjén.

– Sokakat azt tart vissza egy konditerem felkeresésétől, hogy mit fognak gondolni az ott gyúró nagydarab férfiak és modellalkatú nők. Nekik mit üzenne, egyáltalán megállja a helyét ez a megállapítás, vagy ez csak előítélet?

– Nem célravezető gondolatokat gyártani arról, mi játszódhat a másik ember fejében. A nagydarab izmos férfiak és a modell alkatú hölgyek magukkal vannak elfoglalva, edzenek, mozognak, mert van céljuk. Könnyen előfordulhat, hogy hasonlóan bizonytalanul léptek be a konditerem ajtaján, mert esetleg túlsúllyal küzdöttek, vagy egyéb egészségi problémájuk volt, vagy egyszerűen az alakjukkal nem voltak kibékülve. Az egészség-felfogás reformja már régen elkezdődött. Az új szemléletmód aktuálisabb, mint valaha, amely szerint az ember felelős az egészségéért és előidézője a betegségeinek. El kell engedni a kisördögöt, mert megéri megtenni azt a lépést önmagunkért.

(Forrás: feol.hu)