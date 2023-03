A népszerű Kemi-Ker Áruház rendkívüli programot szervez a kreatív hölgyeknek a nemzetközi nőnap alkalmából. Az alkotás élményét ajándékozzák.

Ki lehet próbálni majd a krétafestést, a készre kevert falfestékeket, a dekorációs falfestést, valamint a bútor-, csempe- és ajtófestést is. Az ingyenes eseményre március 8-án reggel 8 órától délután 14 óráig kerül sor a Verebély utcai üzletben.

A nagyszerű élményen túl a technikák szakszerű alkalmazásában is segítséget kapnak a vállalkozó kedvű lányok és asszonyok. Sőt, a workshop résztvevői az otthoni alkotáshoz is kapnak muníciót. Ugyanis a bemutatott kreatív festékekre kedvezményt is kapnak majd az áruház ajándékaként.