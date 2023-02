Ahogy azt még január közepén társlapunk nyomán mi is megírtuk, nyúltetemek sokaságára bukkantak a pákozdi Sárkánydomb környékén a sétálók. Az elhullott állatokat a vadásztársaság begyűjtötte. – Még nem lehetünk biztosak abban, hogy milyen betegségről van szó, ahhoz hivatalos teszt­eredmények szükségesek. Beküldtünk egy nyulat vizsgálatra az Országos Állategészségügyi Intézethez, ahol jelenleg is zajlanak a vizsgálatok – nyilatkozta akkor Bence Tibor, az Aranybulla Vadásztársaság elnöke. Akkor azt írtuk a tömeges elhullás kizárólag az üregi nyulakat és a házi nyulakat érinti.

Társlapunk úgy tudja, azóta a betegség gyakorlatilag letarolta az állományt, amely miatt már elhullott tetemeket sem találnak a területen az érintett vadásztársaság szakemberei. Bence Tibor a feol.hu-nak elmondta: hivatalos információkat ugyan még nem kaptak az ügyben, de az Országos Állategészségügyi Intézetnél azt a tájékoztatást kapták, hogy a nyulak vérzéses megbetegedése, az RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) okozta a nagymértékű pusztulást. Ez a vírus – tette most is hozzá az elnök –, kizárólag a nyulakat érinti, sem emberre, sem más állatra nem veszélyes megbetegedés.

(Forrás: feol.hu) DH