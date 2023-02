Hosszú szünet után ismét tárlatnyitóra gyűltek össze az érdeklődők a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza előcsarnokában, ugyanis Mesterek és tanítványok címmel nyílt kiállítás csütörtökön este az aulagalériában, amelynek keretében bemutatkoztak a Pentelei Waldorf Általános Iskola tanárai és diákjai alkotásaikon keresztül.

Első nagy, nyilvános kiállításukon kitettek magukért a waldorfosok, több műsorszámmal is készültek a közönség szórakoztatására: Bakhrai Viktória zongorán Bach d-moll menüettjét, Nagy Anna zongorán Kabalevszkij Bohóc című szerzeményét adta elő, a 7. osztályosok zenés műsorral álltak elő, Polgár Lilla színművész pedig Goethe a Művész dala című költeményét szavalta el.

A kurátor, Rohonczi ROHO István külön kérése volt, hogy Kiss Viktor festőművész – aki szeptembertől a rajz- és művészeti oktatásért felel majd a Waldorf gimnáziumban – maga is mutatkozzon be egy kamarakiállítás erejéig. A megnyitón székfoglalónak is beillő kiselőadásban beszélt az alkotási folyamatról, a művészet fontosságáról. A tárlat március 23-ig látogatható.