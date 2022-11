Benépesítették az érdeklődők a Pentelei Waldorf Iskola termeit, ugyanis szombaton az intézmény kinyitotta kapuit, és megtartotta a már hagyományosnak számító ünnepi bazárt. Az egész napos rendezvényen a vendégek ehettek-ihattak, szórakozhattak, munkálkodhattak, mindeközben pedig az iskolát is megismerhették.

A bazár az intézmény életében az ünnepre hangolódás első mozzanata, ezt az egyes foglalkozásokkal, különféle forró italokkal és karácsonyt idéző dekorációkkal könnyen meg is tudták valósítani.

Zaják Ildikó, a Waldorf szülői körének egyik tagja elmondta, ez az első olyan bazár, amit már teljes létszámú, nyolcosztályos iskolaként tartanak. Az eseményen az együtt töltött idő az egyik legfontosabb, ez azonban nem azt jelenti, hogy a bazár zárt körű rendezvény volt, hiszen mindenkit szívesen láttak, sőt arra törekedtek, hogy minél többen megismerhessék a Waldorf iskolát. Ebből a célból a bazáron létrehoztak egy Waldorf-élet kiállítást is, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek a tanulók füzeteibe, munkáiba, a beszélgetősarokban pedig megismerhették az iskola pedagógiai elveit, felfogását, értékeit.

Boldogsággal tölti el a szervezőket, hogy évről évre a diákok is jelen vannak az esemény lebonyolításánál. Idén a nyolcadikosok egyedül rendezték be az izgő-mozgó kuckót, de a tanulók portékáikat is egyedül árulták, önállóan vettek részt a vendégek kiszolgálásában. Habár számos eseményt a kicsiknek hoztak létre, a foglalkozások szervezésénél igyekeztek minden korosztályra gondolni: a gyermekeknek szóló programok mellett a felnőtteknek szintén készültek mese- és társasjátékszobával, valamint kézműves kuckóval.

Zaják Ildikó megjegyezte, hálásak, hogy idén is sokan ellátogattak a bazárra, és természetesen jövőre is tervezik az ünnepváró esemény megrendezését.