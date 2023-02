Az év ezen szakában, a hideg és a szél miatt azoknak is érzékenyebb a bőre, akikre amúgy nem jellemző. Szinte mindenkinek felszíni víz- és zsírhiányossá válik ilyenkor az arcbőre – mondja Tibai Eszter kozmetikus, aki szerint a leghidegebb napokban a megszokottnál zsírosabb anyagokkal kell táplálni, védeni. Hasonlókkal, mint a lanolin vagy a szőlőzsír amely egy viaszréteget von a bőrre, szigeteli a fagy és a szél ellen.

Az utóbbi években többször hallani kozmetikával foglalkozó szakemberektől, hogy a téli hónapokban érdemes felcserélni az arckrémeinket. Vagyis estére elég a lágyabb, kevésbé zsíros nappali krém, az időjárás viszontagságai miatt viszont napközbenre inkább töményebb, táplálóbb éjjeli krémet használjuk.

– Ez részben igaz, de nem minden esetben érdemes megcserélni a kettőt. Az éjszakai krémekre jellemző, hogy sokkal több benne a tápanyag, hatóanyag, amely jól jöhet napközben, viszont a nappali krémekbe fényvédőt is tesznek, ami az éjjeli krémből hiányzik. Így például ha télen valaki sielni megy, UV-szűrős krémet mindenképpen vigyen magával.

Tibai Eszter szerint lassan változik a szemlélet azt érintően is, hogy érdemes-e egyáltalán éjjelre tömény, zsíros krémet használni. Egyre többet hallani, hogy nem lenne szabad ilyenkor túlterhelni a bőrt nagyobb mennyiségű tápanyaggal, hiszen ilyenkor a bőrünk is pihenne. Az új nézet szerint célszerűbb éjjelre inkább lágyabb anyagokkal kezelni az arcunkat, táplálni nappal kell, hiszen akkor táplálkozunk mi magunk is – mondja a paksi kozmetikus, aki szerint ha nem veszünk igénybe mélyhámlasztó kezelést, hetente egyszer radírozzuk át otthon az arcunkat.

– Érdemes béta karotint szedni, amely az egyik legjobb bőrvédő, bőrépítő vitamin – javasolja a szakember, aki szerint még nyáron is hasznos fogyasztani, ugyanis hatására szebben barnul a bőr. A béta karotin egyébként az A vitamin előanyaga, amelyből fogyasztását követően annyit szintetizál a szervezet, amennyire éppen szüksége van, a többi kiürül. Mint megtudtuk, ezt természetes módon is tudjuk pótolni, úgy, ha naponta egy kisebb sárgarépát elfogyasztunk.

Kiváló öregedésgátló anyag

A hasznos hatóanyagok közül Tiba Eszter kiemelte az Q10 koenzimet, amely kiváló öregedésgátló anyag és megköti a szabadgyököket. Ez gyermekkorban bőségesen megtalálható a szervezetben, de negyven év felett gyakorlatilag megszűnik a termelése. Hasonlóan új hatóanyag a ceramid, amelyet nagyon sok krémbe, köztük a rénctalanító készítményekbe használják. Egyre több arcápoló alapanyagában található meg a 24 karátos arany, amelynek nagyon jó a vízmegkötő képessége, de szintén hasznos a gyémántporos pakolás, amely segít az elhalt hámsejtek eltávolításában, ezáltal az alaposabb hidratálásban.

A paksi kozmetikus mester az alga maszkokat vagy a hatóanyaggal átitatott fátyol maszkot is ajánlja. Előbbi jótékonyan hat a bőrre, megóvja a kiszáradástól, míg a fátyol maszkot azért kedvelik a vendégei, mert mint mondja, használata még az extrém száraz bőrt is képes hidratálni és puhábbá, nyugodtabbá, kipihentebbé varázsolni.