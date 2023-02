A választás előtt álló szülők és iskolába készülő gyermekeik számára legközelebb a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola tart iskolanyitogató rendezvényt. Nyílt napi programsorozatuk február 3-án, pénteken szülők és gyermekek számára szervezett közös programmal, vidám előadással kezdődik, amely során az iskola 4. évfolyama mesés történeten keresztül mutatja be az intézményben induló három tagozatot. Az iskolában angol nyelvű tagozat, kompetencia alapú tanítási programmal egybekötött német nyelvű tagozat, valamint értékközvetítő és képességfejlesztő programot (ÉKP) alkalmazó tagozat indul majd.

A nyílt nap alkalmával a leendő elsős tanítókkal is megismerkedhetnek a résztvevők, akiket az iskola igazgatónője mutat majd be. Az előadás után a kicsik az akadálypályává alakított tornateremben átmozgató sportfoglalkozáson vehetnek részt. Ezalatt a felnőttek további fontos információkat tudhatnak meg az intézményben folyó munkáról, miközben bejárják az iskola folyosóit, valamint az órákba is betekintést nyerhetnek, hiszen minden alsós tanterem nyitott ajtókkal várja a szülőket.

Az iskolanyitogató eseménysorozat következő állomását az intézmény márciusban tartja, az első felvonásra pedig pénteken 9 órakor várják az érdeklődőket.