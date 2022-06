A verseny múlt év decemberében két levelezős, online feladatsorral kezdődött, amelyek eredményeként a benevezett harminchat csapatból tíz jutott be a döntőbe.

A végső megmérettetésre minden csapatnak egy ötperces videót kellett készítenie, amelyben települése nevezetességeit mutatta be, valamint egy környezetvédelemhez kapcsolódó plakátot kellett megalkotnia. A döntőbe az ország minden részéréről érkeztek diákok, akiknek étlapot és időjárás-jelentést is kellett készíteniük, majd egy földrajzi feladatsor megoldása, illetve egy ételkóstolóval egybekötött földrajzi kvízkérdések megválaszolása szerepelt a feladatok között.

A Dózsa-iskola csapata: Bogó Anna, Gecse Janka, Török Nóra. Harmadikak az országban – büszkék lehetnek Fotók: Dózsa

A Dózsa-iskola csapata, vagyis a Bogó Anna, Gecse Janka, Török Nóra alkotta trió az országos versenyen harmadik helyezést ért el. Felkészülésüket Csapó Mária segítette.

A Dózsa-iskola életében azonban nemcsak ez volt a közelmúltban jelentős esemény, hanem egy rajzkiállítás megnyitója is. A közelmúlt alatt azt érthetjük, hogy tegnap volt a megnyitó az intézmény aulájában.



A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedjünk okosan, biztonságosan címmel márciusban hirdetett óvodásoknak és általános iskolásoknak rajzpályázatot.

Először Kőhalmi László főtörzszászlós, majd Németh Miklós alezredes köszönte meg a gyerekeknek, hogy részt vettek a pályázaton.

– A gyerekeket kell először megszólítani a biztonságos közlekedés fontosságának kapcsán, hiszen ők így válhatnak tudatosan közlekedő felnőttekké.



Németh Miklós (balról), Tóth Györgyné, Kőhalmi László és Rohonczi ROHO István a rajzkiállítás megnyitóján

Tóth Györgyné, a Dózsa-iskola igazgatója azt emelte ki, hogy a szép rajzok láttán úgy gondolja, nemcsak a jövő közlekedői, hanem a jövő művészei állnak az iskola aulájában.

Rohonczi ROHO István képzőművész, pedagógus volt a pályázatok elbírálója. Elmondta, az „ítélkezésénél” azt tartotta fontosnak, hogy látsszon egy-egy rajzon, hogy abban sok munka van, és mennyire töltik be a teret.

Végeredményt nem hirdettek, de a hatvankilenc pályázóból huszonketten kaptak különdíjat, és senki sem ment haza ajándék nélkül – például mindenkinek jutott csoki és láthatósági mellény.