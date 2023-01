A napokban történt, hogy a hétvégi bevásárlás közben a tekintetem a polcokon sorakozó húsvéti áruféleségeken akadt meg.

Örök körforgás, hogy a farsang és a Valentin-nap után kezdődik a húsvét időszaka, majd a nyaralás témája, az iskolakezdés után rövidesen a nyakunkon a halloween és a mindenszentek, majd a karácsonyi ünnepek. Mindezt a kereskedelem igyekszik lekövetni – írják a szakértők. Sőt, ha lehet, a vevői igények konkrét megfogalmazódása előtt már igyekszenek a vásárlóközönség elé tolni a kínálatukat.

Szezonális termékekre mindig csak az aktuális időszakban van igény. De ki akarna a kereskedők helyében a raktára polcain tartalékolni az erőforrásait? Hiszen az el nem adott szezonáru csak erre jó, egy egész évig, illetve a következő év hasonló időszakáig.

Így hát minden értékesítő próbálja az idényt meghosszabbítani. De ki venne januárban csoki nyuszit – kérdezte egy galamblelkű kollégám? Mivel a szezon előtt mindig akciós a kínálat, ezért többen, is mint gondolnánk. Hiszen az emberek egy jó ajánlatra mindig nyitottak. Bár az is igaz, hogy erre a kereskedő cégek szeretnek olyan válaszokat adni, hogy a vásárlói közönségnek adnak időt, hogy felmérhesse és áttekinthesse a döntése előtt a kínálatot.

De a realitás az, hogy a januárban megvásárolt finomság húsvétig még háromszor elfogy, ezért pótolni szükséges. Az értékesítő célja pedig, hogy a szezonális termékekből is minél több fogyjon.

Lassan pedig mi, vásárlók is hozzászokunk majd, hogy október végén jönnek a Mikulások és a karácsonyi termékek aztán januárban meg a húsvétiak.



A szezonáru akciós a boltokban