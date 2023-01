Január másodikán délelőtt két telefonhívást is kaptam ugyanabban a tárgyban. Régi jó barát hívott, a teherautójával egy almafámat kitörte. (A szomszéd néha nálunk közlekedik, mert az ő hatalmas területe időnként túl foglalt.) Nem sokkal később egy társaság – amely nálunk töltötte a szilvesztert – bátor tagja hívott azzal, egy fa az év végi buli áldozatául esett, de hogy ki volt a tettes, nem tudják, mert most rekonstruálják az eseményeket. Részemről a mérleg: egy épp csak termőre fordult almafának az elvesztése, két önként jelentkező tettessel. Ez szép dolog. De jobban örülnék annak, ha metszeni, permetezni kellene, abban az esetben is ilyen lenne az aktivitás.