A tűzijáték okozta durrogástól a kutyák többsége megijed, félelmükben megszökhetnek, ezért fontos, hogy biztonságban tudjuk az állatokat. Ne kössük meg, hanem engedjük be a házba, lakásba, és próbáljuk megnyugtatni.

Országszerte 151 MOL töltőállomáson ingyenes mikrochip-leolvasók érhetők el, így ha egy riadt, elkóborolt állatot találunk, segíthetjük a hazajutásukat. A vállalat egy korábbi közleményében példaként említette, hogy 2020 szilveszterkor összesen 58 elkóborolt kutyát vittek be a MOL töltőállomásaira azonosítani. A MOL 2018 májusában kezdte meg együttműködését a Vigyél Haza Alapítvánnyal, és azóta már több ezer kutyus kerülhetett vissza a gazdájához. Városunk északi bejáratánál, a 6-os számú főút mentén lévő MOL-kúton is van ilyen mikrochip-leolvasó. A Vigyél Haza Alapítvány egy honlapot (https://w-ebkereso.hu/) és telefonos applikációt is létrehozott, hogy a közösség segítségét kérhessék az elszökött kutyusaik megtalálása érdekében, illetve jelezni lehet, ha elkóborolt, gazdátlan állatot látunk.