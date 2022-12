A napokban rangos elismerésben részesült a DSZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium. Az intézmény arany fokozatú díjat nyert el a Pénziránytű Alapítvány Money Sim Via­Dal eseményén, a projektben résztvevő pedagógusokat – Körmendi Ildikó, Bencs Bernadette – is díjazták. A díját­adón részt vett Pocsainé Varga Veronika, a DSZC főigazgatója, valamint Szemenyei István, a Rudas igazgatója is.

Az elismerésről lapunknak Körmendi Ildikó elmondta: – Intézményünk immáron tíz éve működik együtt eredményesen a Pénziránytű Alapítvánnyal. A Rudas középiskola az alapítók között van és büszkeségünkre már országosan is az egyik bázis­intézménynek számít. Ebben az évben mintegy ötven diákot sikerült bevonni a konkrét programba, ám ha a tágabb keretet nézzük, akkor az iskolánk minden diákja találkozik e program bizonyos részeivel. A pedagógusok részéről külön örömmel vettük, hogy az alapítvány a mi munkákat is díjazta. Bízunk abban, hogy az immáron egy évtizede tartó együttműködés a jövőben is folytatódik majd.