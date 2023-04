Ilyenkor a tizenegyedik évfolyamosok kapják a főszerepeta Rudasban: az osztályok pártot alapítanak, amihez maguk találják ki a témakört. Ez alapján építik meg a párttanyáikat, forgatnak pártfilmet, és szerveznek különféle programokat a kampányidőszak alatt. A tét nem kicsi, hiszen az a párt adhatja a diákigazgatót egy napra, amelyik a legnagyobb támogatást kapja az iskolatársaktól. A szavazatok összesítése alapján idén a „C” osztály, avagy a Criminals aratott fölényes győzelmet, így a „főnöki széket” szerdán Bankó Zoé és Mészáros Patrik Márk foglalhatta el. Természetesen igazgató-helyettesek is segítették.

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A rendhagyó vezetői munkát, így a Be Real (B-osztály) részéről Rózsavölgyi Alexandra és Fridrich Levente, a Felrúglak LSL (A-osztály) képviseletében pedig Hromek Dóra és Fehér László (látogatásunkkor a D-osztály, vagyis a DOS párt diákjai éppen nem voltak jelen az igazgatói irodában).

Kissé fáradtak voltak, ám annál nagyobb vidámsággal meséltek nekünk az elmúlt napok eseményeiről. A párttanyák kialakításával kezdték meg a sorozatot múlt csütörtökön. Hétfőtől mutatták be a pártfilmeket és ekkortól várták az iskolatársakat a kisebb-nagyobb programjaikra is. Fifa-bajnokság, darts verseny, kvíz, a kereskedelmi tévécsatornák műsoraihoz hasonló játékos vetélkedők, tanár-diák sportmérkőzések színesítették a kínálatot, de az A-osztály szervezésében volt bulikamion is, szerveztek sörpong bajnokságot (természetesen alkoholmentes sörrel), az egyik nap pedig 18 és 22 óra között ijesztgetős-bújócskázásra is alkalom nyílt az iskola épületében. A kampányoló osztályoknak pártműsort is össze kellett állítania, a választott témakörüknek megfelelően (az A-sok a labdarúgó világbajnokságot parodizálták, a B-sek a Való Világot mintázták meg, míg a C-sek nyomozásra hívták a többieket). Minden diák egy szavazólapon adhatta le a voksát kedden, amelyen külön értékelhették például azt is, hogy melyik osztálynak volt a legjobb párttanyája, programja, social média felülete, arculata.

A diákigazgatók és helyetteseik is egyetértettek abban, hogy bár nem mindig a tervek szerint alakultak a dolgok, ez a rendezvénysorozat igazán összehozta az osztályokat és az egész évfolyamot is a Rudas iskolában.

Alapvetően ezt a célt is szolgálja a diákigazgató-választás, hogy még jobban összekovácsolódhassanak az osztályok, miközben az egész iskola számára vidám, hangulatos közösségi programokkal szolgálnak – erről már Árgyelán Dominika, a diákönkormányzat patronáló tanára beszélt lapunknak. Mint mondta, mind a négy tizenegyedikes osztály odatette magát erre a rendezvényre, amelyre már december óta készülnek.

A zárónapot 35 perces tanórák és 30 perces szünetek, valamint vetélkedő és meglepetés műsorok is színesítették.