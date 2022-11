A töklámpás készítése sok magyar családban is szokássá vált az elmúlt években október 31-hez közeledve halloween alkalmából.

A tök csinosításának két nagy iskolája van. Sokan töklámpást készítenek, és faragják a hatalmas narancssárga zöldséget, amíg mások inkább csak festik.

A dekorációk azonban nem az örökkévalóságnak készülnek. Hogy meddig bírja majd a tökmű, az persze az időjárástól is függ. De a cizellált faragás viszonylag gyorsan a zöldség megpuhulásához és összeroskadásához vezet majd. Mit tehetünk és mit nem a hatalmas tökökkel halloween után?

Mindjárt az elején le kell szögezni, hogy a halloweentök emberi fogyasztásra nem alkalmas, azt csak díszítésre használjuk. A szakértők véleménye szerint beletehetjük a komposztládába, így majd jó trágya lesz belőle. Ha elhantoljuk a kertben – hamar lebomlik és gazdagítja a földet.

Ha megmossuk és megszárítjuk, a magvait tartsuk meg, és elvetve jövőre majd saját termesztésű tököt dekorálhatunk. Aki szívesen dekorál és ép a zöldsége, azok számára adott a lehetőség, hogy virágtartónak vagy gyertyatartónak is használják a kertben, teraszon. Ha a belső részbe konzervesdobozt helyezünk, kicsit tovább tart a tök szavatossága. Akár át is festhetjük fehérre, karácsonyi motívumokkal, izzósorral az adventi dekorációba is beépíthető. Cserépbe ültetve lehet akár egy kedves hóember teste is a fehérre festett tök.

Egy szép őszi séta során elvihetjük az erdőbe és nagyon örülnek a vadállatok majd a különleges csemegének. A tök egyáltalán nem ártalmas számukra, és kifejezetten szeretik is, a magvaik pedig természetes féreghajtóként működnek. Arra viszont mindenképp ügyeljünk, hogy összetörve szórjuk el, hogy ne szoruljon a szarvasok agancsára vagy kisebb testű állat esetében esetleg a fejükre.

Azonban semmiképp ne használjuk ajtóütközőként a hatalmas narancsszínű zöldségeket, ne tartsuk bent a lakásban, melegen, mert egyszerűen elrothad. Ne tegyük fel a padlásra sem a követező évi halloweenre tartogatva, valamint ne próbáljuk meg sem megenni, sem megfőzni.



Zorka és Jankó idén együtt faragták ki a töklámpásukat

Fotó: RJ