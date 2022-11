A fészekrakás mindig helyi elkötelezettséget jelent, legyen az átvitt értelemben, vagy valóságos formában, mint például a gólyáknál. Talán nem véletlen a hasonlatosság, hiszen Mezőfalva tűzoltói sem gondoltak soha a település elhagyására, sőt, nemcsak a mentésre és a katasztrófavédelmi feladatokra fordítják szabadidejüket, hanem óriási lelkesedéssel építgetik saját állomásukat, az egykor szebb napokat is látott tűzoltószertárt. Az épületre alaposan ráfért már a felújítás, de erről inkább beszéljen Kaltenecker Miklós, Mezőfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesületének vezetője.

Fotós: Mezőfalva ÖTE és Horváth László

– Maga az épület még a rendszerváltás előtt lett kész. Kimondottan a gazdaság, a falu és az akkori községvezetés támogatásával. 1991-ben az átalakulás idején a tulajdonjog átszállt az önkormányzatra. Ebben az időben az alapítástól eltérő feladatot kapott. Eszközöket, szerszámokat, gépeket tároltak benne, és a közmunkát segítette. Sajnos az idő vasfoga ezúttal is alapos munkát végzett. Az állapot leromlott, korszerűtlenné vált a világítás, a fűtés, valamint sok egyéb, az újbóli használatba vételt nehezítő körülmény keletkezett. Nekünk pedig egy nagyobb tűzoltó járművünk lett, amit eddig magánháznál, a szabad ég alatt parkoltattunk. Egyéves egyeztetés után a közmunkások kaptak egy másik helyiséget. Mi meg használatbavételre kaphattuk az épületet úgy, hogy engedélyezik a felújítást, az átalakításokat. Természetesen a távozáskor követelésünk a befektetett anyag és munka miatt nem lehet. Így maradt önkormányzati tulajdon.

– Hamar birtokba vették az épületet, és pályáztak a felújítására. Mik voltak a legfontosabb feladatok?

– 2021-ben eszközvásárlásra tudtunk pályázni. Ekkor még nem volt megállapodásunk. Kétmilliót érő feszítő-vágó berendezés segítheti a baleseti mentési munkánkat. Idén nyertünk hétmillió forintot a szintén civileket támogató Magyar Falu Program keretén belül. Utóbbi forrást teljes egészében az épületre költjük. Ebből az összegből a hozzávaló anyagok, vízszerelés, festés, villanyszerelés, aljzat kialakítás, nyílászárók cseréje és fűtéskorszerűsítés, külső homlokzati szigetelés, tetőcsere valósul meg. A szakipari munkát pedig önerőből tesszük hozzá, részben a tagjaink, részben a faluban élő szakemberek felajánlásából. Amint látható, az anyagokat már beszereztük, és a munkákkal is szépen haladunk. Az épületen kívül a külső körletben is akadt bőven tennivaló. Közel félmillió forint értékben lett szemét, sitt elszállíttatva. Jelenleg a legfontosabb, hogy egy temperáló fűtés legyen az épületben, hogy ne fagyjon a szerkocsiba bele a víz. Eddig szabadban állt, és minden este le kellett engedni. Mondani sem szükséges, ez mennyire megnehezítette a beavatkozási lehetőségeinket. A külső szigetelés már nagyrészt elkészült. Belül még javában folynak a víz- és villanyszerelési, nyílászárócsere munkálatok. Javítjuk a padozatot, a falazásoknál, a helyiségek kialakításainál járunk. A tetőfelújítás anyaga is megérkezett. Amint az idő és az időnk engedi, ez is elkészül – hallottuk az építkezésről Kaltenecker Miklóst, a mezőfalvi önkéntes tűzoltók vezetőjét.

Látogatásunk alkalmával csütörtök este hét óra tájékán találkozhattunk Varga Gábor országgyűlési képviselővel, aki a civil szervezetek jövőbeli támogatási lehetőségeinek és irányainak kijelölése céljából tartózkodott Mezőfalván.

– Járom végig a településeket a választókerületben, ahol a közösségi élet meghatározó, aktív civil szervezeteinek vezetőivel találkozom. Beszélgetéseink során információt cserélünk, miként érhetnek össze az igények a lehetőségekkel az adott településeken az elkövetkezendő idők folyamán. Így találkoztunk Mezőfalván is ma este – mondta a különleges esti vendégségről Varga Gábor.

Majd így folytatta: Az idők során alaposan megismerhettem a körzetem területén működő civil szervezeteket, embereket, akik nagyon tevékenyen hozzájárulnak a közösségi, vagy a térségi események, rendezvények megtartásához, fejlődéséhez. Ezért is fontos a támogatásuk előtérbe helyezése a pályázatok elbírálása során. Nagyon fontos! Mindig tudják, mit szeretnének és mi a cél, amire a pályázatokat beadják, mert ezeket tudjuk igazán támogatni. Ilyen volt például a mezőfalvi tűzoltók pályázata is, amit a Magyar Falu Program keretén belül találtunk méltónak a támogatásra. Magam is látom, mekkora nagy munkát végeznek, és a mi egy forintunk mellé két-három forintot raknak önerőből, munkából hozzáadott értékből. Mellette pedig olyan, társadalmilag hasznos tevékenységet végeznek a tűzoltók, amiért minimum a kalapunkat emelhetjük! – mondta az elismerő szavakat a látogatás alkalmával a térség országgyűlési képviselője.

Természetesen sok tennivaló van még hátra. Képeink tanúsága szerint azonban remekül halad a munka. Az átadás időpontjáról még nincs információ, de egészen biztosan méltó lesz ahhoz a feladathoz, amit a mezőfalvi önkéntes tűzoltók végeznek. Búcsúzóul Miklós azt is elmondta, az épületen belül terveznek majd egy sarkot, egy kis helyet, ahol a közelmúltban elhunyt bajtársukra emlékezemlékezhetnek. emlékeznek. A szertár is róla lesz elnevezve: Fribák Mihály Tűzoltószertár épületen belül terveznek majd egy sarkot, egy kis helyet, ahol a közelmúltban elhunyt bajtársukra.